Este año, pese a la coyuntura del COVID-19, la exportación en volumen de palta hass en el país repuntaría, tras caer alrededor de 15% en el 2019. Así, este 2020, la comercialización al exterior se incrementaría en 26%, llegando a mover 365,000 toneladas, según proyectó la Asociación de Productores de Palta Hass (Prohass).

El referido incremento, explicó su presidente Daniel Bustamante, se debería a la entrada en producción de áreas nuevas sembradas en años previos, así como por el incremento de la demanda internacional.

En esa línea, detalló que este año se ha sumado la producción de hasta 2,000 hectáreas nuevas de palta, a las 32,000 hectáreas que ya venían haciéndolo. Y la misma cantidad de hectáreas se adicionarían a la producción del 2021, agregó.

Las nuevas hectáreas se concentran en la zona norte del país, principalmente en el proyecto de irrigación Olmos.

“Este proyecto ha permitido ampliar la ventana de exportación, ya que se comienza a cosechar un poco más temprano que en las zonas tradicionales, y esto contribuye al buen desempeño del comercio exterior”, mencionó.

Asimismo, destacó que, en el exterior, la palta hass está siendo reconocida como un superalimento.

Precio y pandemia

Debido a que el precio de exportación de la palta hass este año (US$ 1.80 FOB por kilo) es 15% menor que en el 2019, por la mayor producción y oferta, la comercialización del referido producto en el exterior movería este año en valor FOB más de US$ 700 millones, monto similar al del 2019.

Sin embargo, el también gerente comercial de Cerro Prieto, Daniel Bustamante, acotó que si bien el sector ha tenido un buen desempeño este año en exportaciones, debido a la pandemia se ha incurrido en sobrecostos para lograr cosechar y vender, teniendo en cuenta de que la fruta no se puede guardar.

Este sería el caso de Cerro Prieto, la tercera principal empresa exportadora de paltas, que este año logrará exportar 28,000 toneladas de palta, cifra similar a la del año pasado, indicó.

Mercados

Los mercados que más vienen demandando la palta hass peruana son la Unión Europea, Estados Unidos y países asiáticos. En Latinoamérica resalta Chile.

Daniel Bustamante destacó que este es el primer año que se llega a los mercados de Corea del Sur y Tailandia, y en estos se puede seguir creciendo en demanda. Y se puede hacer lo mismo en China y Japón, en donde ya tienen presencia.

El sector espera sumar por año entre uno o dos mercados nuevos para la palta hass, apuntando llegar a Filipinas, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda. “El que vemos más cercano es Filipinas. Pero claro la llegada a los países que están en proceso de apertura depende de las autoridades fitosanitarias de cada país, y esperamos que la coyuntura (COVID-19) no retrase nuestros planes”, anotó.

Para el próximo año, proyectó que las exportaciones en volumen de palta hass crecerían hasta en 10% (más de 400,000 toneladas).





El 30% de agroexportadoras cuentan con planta de procesamiento

Solo el 30% de las empresas agroexportadoras de palta en el país cuentan con plantas de procesamiento, estimó Verdeflor SAC. “Es decir unas 50 de las 165 empresas de este tipo que tenemos en el mercado”, señaló su gerente general, Eric D’Angles.

Y es que destacó, la tendencia es que las empresas agroexportadoras tercericen este servicio debido al costo, y a las exigencias que se piden para poder brindarlo.

Es por el potencial de demanda del servicio ante el crecimiento de las exportaciones de palta, indicó, que las empresas de procesamiento para esta fruta, vienen apostando por ampliar su infraestructura en cámaras, maquinarias, líneas de empaque, túneles de frío, entre otros.

¿Cuántas empresas brindan el servicio de procesamiento a la palta? Indicó que principalmente unas 10 brindan este servicio a la referida fruta, por lo que hay espacio para nuevos jugadores,

Con respecto al precio del servicio de procesamiento de palta, indicó que este año versus el 2019, se ha mantenido estable.

Precisiones

Proyección. Para el próximo año, Prohass proyectó que las exportaciones en volumen de palta hass crecerían hasta en 10% (más de 400,000 toneladas).

Variedad. Alrededor del 80% de la palta que se exporta en el país es de la variedad hass.

Empresas. Las cinco principales empresas exportadoras de palta en el país son Avocado Packing Company, Westfalia Fruit Perú, Agrícola Cerro Prieto, Camposol y Drokasa.

Competidores. México, California, Sudáfrica y Colombia son los principales competidores del país en exportación de palta.