Al momento de elegir pasar una temporada de verano, no todos eligen una casa de playa. El campo es una opción que ha empezado a tomar fuerza desde los últimos cinco años. La demanda se da, dice Sandro Vidal, gerente de investigación de Colliers International, dice que la demanda por terrenos sobre la margen izquierda (en sentido norte a sur) de la carretera Panamericana Sur se ha incrementado, debido a que los desarrollos de lotes y casas de campo se han convertido en alternativa tanto para vacacionar en la temporada de verano como para convertirse en primera vivienda.

“El valor de los lotes y casas de campo tenderán a incrementarse en la medida en que se den las colocaciones y exista una oferta atractiva”, dice el ejecutivo.

¿Dónde se ubican los proyectos de casas de playa? Existen más de 35 proyectos de casa de playa en el sur de Lima. Según el último Estudio Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), al sur de Lima en los distritos de Pachacámac y Lurín existen nueve proyectos de lotes para casas de campo.

En Pachacámac se encuentran los siguientes proyectos: Las Lomas de San Fernando, la VII etapa de San Antonio de Pachacámac, Las Colinas de Jatosisa, La I y II etapa de Las Terrazas de Amancaes y el Condominio Ecológico PonteVedra. Estos suman un área total de 218,251 m2, distribuidos en 719 lotes, con un precio promedio de venta de S/ 393.00 por m2.

Lurín tiene en venta los proyectos de la III etapa de Praderas de Lurín y la I y II etapa de La Encantada de Lurín que se extienden en un área total de 102,277 m2, distribuidos en 811 lotes. Su precio de venta, en promedio, es de S/ 945 por m2.

Cañete es otra zona que concentra otro buen número de casas de campo, con 19 proyectos, distribuidos en los distritos de Asia, Chilca, Mala, San Antonio y Santa Cruz de las Flores.

En tanto, Asia tiene una oferta de ocho proyectos, distribuidos en 3,155 lotes en un área de 1’037,389 m2 a un precio promedio de S/ 579 por m2; en Chilca se registran 2 proyectos con un área de 39,289 m2 en 383 lotes, a un precio promedio de S/ 673 por m2.

Los distritos que menos proyectos tienen son San Antonio que tiene dos, con un área de 48,397 m2, distribuidos en 343 lotes, con un precio promedio de S/ 1,348 por m2; en Santa Cruz de las Flores, existen dos proyectos con un área total de 70,289 m2 en 592 lotes, con un precio promedio de S/ 1,167 por m2. Finalmente, el distrito de Mala cuenta con un proyecto de 312,000 m2, con un total de 129 lotes en venta, a un precio promedio de S/ 331 por m2.

Casas de Playa

En tanto, quienes opten por casas de playa para esta temporada 2020, tiene diversas alternativas para renta que van desde un mínimo de US$ 5,500 en la playa Señoritas -en el distrito de Punta Hermosa-, y un máximo de US$ 30,000 en la playa Pulpos en el distrito de Lurín.

Si el arriendo es mensual, el precio promedio de renta es de US$ 4,011. En la playa Bikini, (distrito de Punta Negra), se observa que el precio mínimo de US$ 1,600; mientras que en la playa Sarapampa (Asia) el precio máximo de US$ 8,000 para este tipo de contratos.

Si la opción de renta es semanal, tendencia que se está dando con más fuerza debido, dice Vidal, a un sentimiento aspiracional de determinado segmento, puede ir de los US$ 1,000 en la playa Bikini (distrito de Punta Negra) y el precio máximo de US$ 3,000 en la playa Chocalla (Asia).