Cofide: ¿Cuánto ha prestado el estado peruano a Odebrecht y Graña?

La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) comunicó a la SMV, mediante un hecho de importancia, la actualización de las exposiciones crediticias de los proyectos relacionados al Grupo Odebrecht y a la constructora Graña y Montero, al 30 de noviembre.

La SMV pidió esta información el 28 de febrero del 2017.

La exposición crediticia que mantiene Cofide frente a seis proyectos relacionados al Grupo Odebrecht y la holding constructora Graña y Montero es de US$ US$ 245.9 millones y US$ 69.9 millones, de acuerdo a la siguiente estructura:

El primer préstamo corresponde al subprestatario Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos SA. Al 30 de noviembre, Cofide tiene una exposición de US$ 140,886,369.1 con Odebrecht Participacoes e Investimentos SA y Odebrecht SA.



El segundo corresponde al subprestatario Empresa de Generación Huallaga SA. Al 30 de noviembre, Cofide tiene una exposición de US$ 97,847,660 con el sponsor Odebrecht Energía SA Odebrecht SA.

El tercer préstamo corresponde al financiamiento estructurado en favor del subprestatario Graña y Montero para que esta entre al Gasoducto Sur Peruano (GSP). Al 30 de noviembre, Cofide tiene una exposición de US$ 12,975,679.76 con el sponsor Grupo Graña y Montero.



El cuarto préstamo corresponde a la carretera Buenos Aires - Chanchaque, en Piura. Al 30 de noviembre, Cofide tiene una exposición de US$ 26,734,210.30 al subprestatario Concesión Chanchaque SA, con el sponsor Graña y Montero SAA.

El quinto préstamo ocurre para el Tramo 1 de la IIRSA Sur, carretera Interoceánica, desde San Juan de Marcona hasta Uros. Cofide tiene una exposición de US$ 30,237,115.21 al subprestatario Survial SA, cuyo sponsor es Graña y Montero SAA.



El sexto préstamo es para la Concesionaria Trasvase Olmos SA, formado por Odebrecht Investimentos em Infraestrutura Ltda y Constructora Norberto Odebrecht SA.



Este consorcio emitió tres préstamos: el primero por US$ 579,884.30; el segundo por US$ 4,450,453; y el tercero por US$ 2,225,266.



Odebrecht se encuentra en proceso de transferencia de las acciones en Concesionario Trasvase Olmos SA a empresas relacionadas a los grupos Brookfield y Suez (Perú Water Holding I SAC; Suez Holding Perú SAC; y BIIF II Perú H2O Equity Aggregator LP).