La compañía minera Cerro de Pasco Resources (CDPR) firmó un acuerdo de financiamiento por un total de US$ 12 millones para desarrollar su mina polimetálica Santander. Por medio de este capital, la empresa planea completar obras de infraestructura y el desarrollo del Proyecto Pipe, en Huaral.

El 18 de julio, China Railway N° 10 Engineering Group CO. LTD., Sucursal del Perú (CREC10), una empresa de ingeniería y construcción, suscribió un contrato para proporcionar dicho monto a CDPR. La empresa de origen asiático forma parte de China Railway Group.

Jorge Lozano, director de Operaciones de CDPR, comentó que la firma de este acuerdo de Servicios de Construcción Financiados con CREC10 es un gran paso para la compañía. “El grupo cuenta con una amplia trayectoria en proyectos de infraestructura, tanto civiles como mineros, en Perú y el mundo. En total, hemos completado los requerimientos de capital para el desarrollo y la construcción de la mina Santander con un enfoque en el Proyecto Pipe”, señaló.

Durante el primer trimestre del 2023, CDPR superó la producción estimada y la registrada en el mismo período de 2022 en la mina Santander. “En los tres primeros meses, se obtuvo 12.1 millones de libras de zinc, 685,000 libras de plomo y 47,800 onzas de plata, representando así un aumento del 40%, 118% y 89%, respectivamente, con respecto a la producción del periodo pasado. En ingresos, la empresa reportó US$ 12.3 millones”, indicó la compañía en su reporte de resultados financieros.

Capital para el desarrollo del proyecto

A fines de junio, la empresa suscribió acuerdos por una línea de crédito de US$ 8 millones con el administrador de activos global Arena Investors y por una línea de crédito de prepago rotatorio de concentrado de US$ 4 millones a US$ 7.5 millones con la comercializadora de metales Ocean Partners UK Limited (Opuk). Asimismo, firmó una hoja de términos de US$ 5 millones con un fondo privado local a cambio de participación del 10% en la subsidiaria Santander de CDPR, completando un financiamiento de US$ 20.5 millones.

Guy Goulet, consejero delegado de CDPR, había señalado en dicha ocación que la transacción con ambas empresas extranjeras, sumada a la participación en la filial Santander, es un movimiento estratégico para la empresa. “La mina Santander está en un punto de inflexión en nuestra evolución y los trabajos ahora se centran en el yacimiento de Santander Pipe, de una ley superior”, destacó el ejecutivo.