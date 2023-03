“¿Está empezando el efecto dominó?”, cuestionó Fink, presidente de la gestora de activos más grande del mundo, en una carta el miércoles. “Es demasiado pronto para saber cuán extenso es el daño”.

Fink, de 70 años, dijo que si bien las medidas de los reguladores contienen el problema por el momento, el colapso de la semana pasada de Silicon Valley Bank y Signature Bank recuerda los “increíbles apagones financieros” de antaño, incluida la crisis del ahorro y el préstamo en la década de 1980 y principios de la década de 1990, y la quiebra del condado de Orange, California, en 1994.

“Aún no sabemos si las consecuencias del dinero fácil y los cambios regulatorios repercutirán en todo el sector bancario regional de Estados Unidos, con más incautaciones y cierres”, dijo Fink. “Finalmente duró alrededor de una década y se hundieron más de mil ahorros”.

Fink comentó que algunos bancos probablemente necesitarán frenar los préstamos para apuntalar sus balances y que es probable que los reguladores impongan estándares de capital más estrictos.

La economía y el sistema financiero entran en un nuevo período, indicó Fink, con una inflación elevada y alzas de tasas continuas por parte de la Reserva Federal. Fink dijo que es probable que la inflación se mantenga cerca del 3,5% o el 4% en los próximos años.

Crítica intensa

En la década transcurrida desde que Fink comenzó a escribir una carta anual a los ejecutivos corporativos, los activos bajo administración de los clientes de BlackRock aumentaron a US$8,6 billones, con participaciones significativas en empresas de todo el mundo.

El crecimiento de la firma le ha dado protagonismo a las cartas de Fink, generalmente publicadas al comienzo de cada año. La voz de la compañía se ha vuelto poderosa en temas sociales y políticos, y las cartas han desatado muchas críticas.

La versión de este año de la carta de Fink representa un giro después de que la empresa y el propio Fink enfrentaran intensas críticas por abogar por invertir con objetivos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG).

Los progresistas critican a BlackRock por no presionar más fuerte para combatir el cambio climático. Mientras tanto, los conservadores y muchos legisladores republicanos censuran a la empresa por promover un capitalismo “consciente”.

Republicanos en Luisiana y Florida, entre otros estados, han retirado más de US$3,000 millones de la firma debido a sus posturas.

Fink suele enviar dos cartas: una como director ejecutivo en nombre de los clientes de la empresa dirigida a los ejecutivos corporativos sobre las formas de mejorar el rendimiento y una segunda carta como presidente de BlackRock a los accionistas del gestor de fondos. Fink combinó las dos este año para ambos públicos.

El tono de Fink sobre la inversión sostenible ha cambiado:

En su carta del año pasado a directores ejecutivos, Fink respondió a los críticos de la inversión ASG, diciendo que la economía de descarbonización crearía nuestra “mayor oportunidad de inversión” y dejaría atrás a las empresas que no se adapten, independientemente de la industria en la que se encuentren.

Este año, Fink adoptó un tono más mesurado y dijo que la compañía todavía considera el riesgo climático como un riesgo de inversión y que BlackRock tiene clientes que quieren acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, y otros que no.

“El papel de un gestor de activos como BlackRock no es diseñar un resultado particular en la economía, y no conocemos el camino final ni el momento de la transición”, dijo. Los gestores de fondos no deberían ser “una policía ambiental”, dijo.

“Algunas de las oportunidades de inversión más atractivas en los próximos años estarán en el espacio financiero de transición”, dijo. “Para los clientes interesados, los estamos conectando con estas oportunidades de inversión”.

Fink resaltó las principales prioridades comerciales de la empresa, desde invertir dinero en nombre de los jubilados y otros clientes, hasta administrar el riesgo a través de la tecnología, y enfatizar el comportamiento del precio de sus acciones.

