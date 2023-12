La presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza (APEB), Rebeca Antezana, explicó que se observa una caída de 20% en los ingresos de estos comercios en comparación a similar periodo del año pasado. Entre los factores, la empresaria mencionó la recesión económica y el hecho que el servicio que ofrecen estos negocios no es una atención indispensable para el público.

“En años normales, el aumento de las ventas se evidencia desde octubre, pero esa situación no ocurre ahora. Por el contrario, la gente ha reducido su frecuencia de visita a los salones de belleza”, expresó Antezana.

Actualmente, en el país existen cerca de 50,000 salones de belleza, entre grandes, pequeños y medianos locales. De acuerdo a la representante, si bien los primeros cinco meses del año los comercios mostraron un buen performance, esta situación no es suficiente para respaldar la contracción que se experimentó en el sector desde julio último, estimándose una caída de 15% anual en las ventas.

Al respecto, detalló que, por ejemplo, mientras el año pasado los clientes invertían en un mes un promedio de S/ 500 en atenciones, hoy la cifra se ha reducido a cerca de S/ 200. Dicha situación ha impactado en una menor facturación para estos negocios, cuya mayoría opera en locales alquilados.

“Muchos empresarios de este rubro están prácticamente manteniéndose porque la baja de la clientela, sumado a los costos de los insumos importados y al arriendo de los locales, que es entre US$ 700 y US$ 1,000, no dejan espacio para ganancias”, anotó.

Antezana sostuvo que en diciembre los servicios se dinamizan por los compromisos propios de la fecha, así como fiestas de colegios, promociones, bautizos, entre otros.

Buscan salidas

Antezana manifestó que los empresarios del sector esperan que el Gobierno les ofrezca un beneficio similar al que recibieron los restaurantes y hoteles, de tal modo que se reduzca el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a 8% para las microempresas del rubro de belleza.

“No hemos recuperado las ventas de la prepandemia y el contexto se torna más complejo; necesitamos cierto oxígeno para afrontar nuestros compromisos”, resaltó.

Observan otros países

En julio último, Montalvo Group anunció su apuesta en joint ventures para lanzar una nueva cadena de salones de belleza con proyección internacional.

“Estoy armando un proyecto con un socio español para abrir locales en España, México, Panamá, Colombia y Perú. Es una nueva cadena de centros estéticos bajo el paraguas de Montalvo Group, que deberíamos lanzar antes de fin de año”, adelantó el fundador y director general de la compañía, Víctor Hugo Montalvo. La cadena Montalvo tiene más de 35 tiendas a nivel nacional.

