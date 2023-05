La historia de esta empresa data desde hace seis años cuando importaba cemento de China y Vietnam para ser embolsado en su planta de Salaverry (Trujillo) bajo la marca Qhuna. Posteriormente, esta fue adquirida por el grupo Hochschild. “Hicimos cinco embarques (de importación de cemento) y después el grupo Hochschild adquirió la empresa, con nuestra marca, que en el norte era Qhuna”, recuerda el empresario.

LEA TAMBIÉN Invercem construirá planta y venderá cemento en 18 meses

Tras ello, como habían adquirido una planta de Pisco, se fijó como meta implementarla para la producción de cemento hasta que llegó la pandemia del covid, que paro este propósito. Incluso, por aquel entonces, importar cemento era caro por el alto costo de los fletes.

Pese a ello, la empresa logró concretar uno de sus primeros objetivos: iniciar la producción local de cemento a través de su planta de molienda, la que se implementó todo el 2022.

“La planta está bien ubicada en Pisco. La compañía está hecha para crecer con este esquema de plantas pequeñas descentralizadas, que son baratas entre comillas, ya que van a costar alrededor de US$ 25 millones más la inversión de capital de trabajo que son US$ 4 millones adicionales . La planta de Pisco vale alrededor de US$ 27 a US$ 30 millones”, detalla a Gestión.

La planta de Pisco está capacitada para producir 220,000 toneladas al año e incluso tiene la posibilidad de incrementar su capacidad a 330,000 toneladas. Se proyecta, asimismo, que se alcancen ventas hasta por US$ 20 millones al año al 70% de capacidad instalada. “Estoy seguro que vamos a llegar al 100% (de capacidad instalada”.

El esquema de la compañía, remarca, es desarrollar pequeñas plantas de molienda cuya producción variará entre 220,000 toneladas a 440,000 toneladas.

A la par, detalla, existe una alianza estratégica suscrita con la cementera mexicana Cemex, que tiene operaciones en Perú, para la obtención de clínker .

“Vamos hacer maquila a Cemex. El contrato es de un año, la que esperamos prorrogarlo hasta cinco años, de esta manera nos aseguramos que tenemos materia prima”, afirma.

“Entre la maquila de Cemex y nuestra propia producción, esperamos prácticamente tener cubierta la capacidad de la planta”, agrega.

-Próximos pasos-

Entre las zonas que se avizora para desarrollar las plantas descentralizadas de producción de cemento está la provincia de Lucanas (Ayacucho) cerca de zonas de denuncio de puzolanas. Ello podría concretarse en dos años.

“El costo es prácticamente cero. Es más, el costo de llevar clínker se diluye. Esta zona nos permitiría la entrada al mercado del Cusco. Esto se concretará en un par de años”, menciona. También se está analizando, aunque todavía está en borrador, la zona de Chancay.

“El proyecto integral es para ir creciendo hasta tener nuestra planta integrada, que parta de la cantera y que llegue a producir cemento como producto final”, indica. Otra de las metas de Invercem, aprovechando que tiene la cantera de caliza “más grande del país” en la zona de Huánuco, a cinco minutos de Antamina, es la de producir cal para esta mina.

“Ya que es un fuerte consumidor de cal. Eventualmente, en un estadio intermedio, también producir cemento tanto para Huaraz como para Huánuco. Eventualmente, además, hacer otra molienda en la zona Huarmey”, adelanta.

Víctor de la Torre, que ha dedicado toda una vida a la industria cementera, tiene como meta, junto a su hija, mano derecha y presidenta del directorio, Adelaida de la Torre, construir pequeñas plantas descentralizadas para la elaboración de cemento bajo la marca Patrón. Foto: Difusión

Nota

Victor de la Torre y Adelaida de la Torre destacan que el cemento que producen (y se vende bajo la marca Cemento Patrón) se realiza bajo la norma americana, específicamente es un cemento puzolánico 1P que tiene una mayor durabilidad; resistencias a los sulfatos y es impermeable. A ello se añade que es un cemento ecológico.

Se ha vendido hasta 8,000 toneladas mensuales de Cemento Patrón en las zonas de Lima, así como en Ica, Pisco, Chincha, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

La meta es avanzar en participación de mercado entre un 15% a 20%.