La canadiense Element 29 Resources Inc. comunicó una nueva colocación privada sin intermediarios, tras concluir la primera dada a conocer el 30 de mayo pasado. La nueva colocación implica la venta de hasta 13.333.333 unidades de la sociedad a un precio de US$ 0.15 por unidad, que le generará ingresos brutos de hasta US$ 2 millones.

Cada unidad emitida consiste en una acción ordinaria de capital social y una garantía de compra de acción ordinaria intransferible.

Además, cada acción warrant es ejercitable por una acción ordinaria durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de cierre a un precio de ejercicio de US$ 0.25 por acción warrant.

La compañía podrá compensar a determinados intermediarios con una comisión en efectivo equivalente al 7% de los ingresos brutos totales obtenidos de las suscripciones realizadas en el marco de la financiación.

Por último, se indicó que algunos consejeros y directivos de la empresa podrán adquirir valores en el marco del programa de financiación.

“La operación estará exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación por los accionistas minoritarios del MI 61-101, ya que ni el valor justo de mercado de las acciones emitidas ni la contraprestación pagada por dichas personas superarán el 25% de la capitalización bursátil de la empresa”, según el comunicado de la empresa.

Element 29 Resources Inc. obtuvo, en mayo del 2021, la autorización del Estado peruano para sus actividades de exploración en su proyecto de cobre de propiedad absoluta denominada Elida.

