Las exportaciones agrícolas ascendieron en total a US$ 7,491 millones entre enero y octubre del 2023. De ese monto, el 48% correspondió a 50 agroexportadoras peruanas que, en conjunto, alcanzaron los US$ 3,607 millones, según ComexPerú. ¿Qué empresas registraron los mayores despachos?

En detalle, la peruana Camposol exportó US$ 231.2 millones, siendo la firma que más envíos de alimentos agrícolas al extranjero registró. La multinacional, que también tiene presencia en Uruguay, Colombia, México, Chile, Chipre, Costa Rica, Suiza, España, Estados Unidos, China y Países Bajos, tiene entre su portafolio a los arándanos, paltas, uvas de mesa, mangos y mandarinas.

Por su parte, la firma agroindustrial Virú se ubicó en el segundo lugar con US$ 185.2 millones de valor exportado a octubre del año pasado; mientras que en la tercera posición se ubicó la compañía Vitapro, con US$ 179.5 millones de envíos.

En tanto, la Corporación Danper (Trujillo) logró escalar un puesto y se colocó en el ranking como la cuarta agroexportadora que más despachos realizó a octubre del 2023 con US$ 169.3 millones. De igual manera, subió un puesto el Complejo Agroindustrial Beta con US$ 152.6 millones en valor exportado.

Las exportadoras textiles con más envíos

De otro lado, ComexPerú reportó que los envíos de la industria textil ascendieron a US$ 1,338 millones en los primeros 10 meses del 2023. Las 50 primeras empresas del sector concentraron el 73% del monto exportado, es decir, US$ 974.6 millones.

El ranking lo lidera el grupo textil Michell y Cia con US$ 85 millones, firma que comercializa hilados de alpaca y lana. Dentro del top 5 también se encuentra la peruana Topitop con despachos por US$ 79.5 millones, seguida por Textiles Sourcing Company con US$ 62 millones, Industrias Nettalco con US$ 57.8 millones y Textil del Valle con US$ 50.3 millones.

