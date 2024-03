Según pudo conocer Gestión, el Grupo Centenario se ha puesto la meta de que el centro comercial abra sus puertas en diciembre de 2025. Incluso, ya tendrían algunos compromisos firmados con marcas para próximos ingresos. Sin embargo, la empresa sigue supeditada a las autorizaciones que otorgue la Municipalidad de San Isidro. Es que si bien esta comuna ya ha entregado licencias para poder ejecutar la construcción del recinto comercial, el meollo del asunto radica en la oposición de los vecinos de la zona por el aumento en el tráfico.

El cofundador de Desarrolladora Las Palmeras y exgerente general de Centenario Renta Inmobiliaria, Pedro Sevilla, en diálogo con Gestión, indicó que entre el 2017 y 2018 se llegaron a memorandos de entendimiento con más de 100 marcas de alta gama que deseaban estar en el remodelado centro comercial Camino Real; no obstante, en ese momento no se llegó a firmar contratos porque la ejecución no se concretó.

“Son marcas que se iban a instalar en locales de 80 metros cuadrados (m2), 150 m2; también había de 3,000 m2. Pero no había espacio para tiendas anclas como Saga Falabella, Ripley, que demandan 5,000 m2 o 7,000 m2. Lo que se iba a tener era tiendas intermedias que iban a cumplir la función de tiendas ancla, como Zara, Joaquim Miro, Uniqlo. Es cierto que vino la pandemia y tomó fuerza el comercio electrónico, pero las tiendas físicas también van recuperando ubicaciones, por lo que se tendrían que retomar los diálogos”, explicó.

En esa línea, Sevilla destacó el potencial de este proyecto para convertirse en el mall de San Isidro, con un público cautivo, principalmente, en este distrito, el cual actualmente no logra satisfacer del todo su demanda, con corredores como la avenida Los Conquistadores, donde los locales comerciales no cuentan con estacionamientos; en tanto, que las edificaciones son viviendas o locales comerciales que han sido previamente adaptados.

“También está el factor revalorización (de los predios cercanos), lo cual ahora es subjetivo indicar, pero que de todos modos se dará cuando esté listo el proyecto”, sostuvo.

Revalorización de la zona

El jefe de Investigación de Binswanger, Juan Ruiz, explicó que los locales que se encuentran dentro del centro comercial Camino Real experimentarán una verdadera revalorización de sus espacios solo cuando ocurra la remodelación, dado que en la actualidad, con un flujo disminuido, el precio de alquiler por m2 no debe mostrar grandes expectativas.

Una situación similar ocurriría con los comercios que son parte de su perímetro, tales como los que integran el corredor San Isidro-Golf, donde se ubican 230 locales comerciales, entre avenidas que comprenden algunas cuadras de las avenidas Los Conquistadores; Santa Cruz; Pardo y Aliaga; Camino Real y Cavenecia.

Estos espacios en la actualidad tienen precios de renta que oscilan entre US$ 26 y US$ 27 y vacancias menores al 10%. Así, con la remodelación del centro comercial —que se daría en el 2025, según fuentes de Gestión—, estos locales mostrarían un aumento de hasta 15% sobre su alquiler actual.

“Esta revalorización en la renta se podría dar especialmente en los locales comerciales más cercanos al centro comercial. Considerando un rango estimado, habría un margen de aumento de alrededor del 10% al 15%, claro, sujeto al tiempo que demande la remodelación; este porcentaje podría ser superior como inferior, dependiendo de la ubicación del inmueble en la zona”, manifestó el experto.

Asimismo, Ruiz destacó que el reto de esta zona es alquilar los locales, dado que son espacios comerciales amplios, de más de 150 m2 que, generalmente, son restaurantes, tiendas de moda, bancos, librerías, boticas, farmacias. “Esto en una realidad en que las empresas buscan ser más eficientes con menos espacio”, expresó.

Que se prepare la competencia

El exgerente general de Megaplaza y experto en retail, Percy Vigil, consideró que el impacto del centro comercial Camino Real remodelado sobre sus zonas aledañas no sería mayor; en tanto, ya existe un comercio establecido operativo por años.

Al contrario, remarcó que sujeto a la oferta que promueva de cara al consumidor, puede ser una fuerte competencia para los mall cercanos, como Real Plaza Salaverry, el cual captaría un importante público de esta zona.

“Hay que ver cuáles son los mall cercanos a los que asiste este público de alto poder adquisitivo. Posiblemente uno sea (Real Plaza) Salaverry”, añadió.

Asimismo, el especialista también manifestó que, por los años transcurridos desde que se ideó el proyecto y la infraestructura ya construida, es retador el concepto, considerando los cambios que se han dado en torno a espacios en el sector retail.

Gestión intentó comunicarse con Grupo Centenario para obtener su versión sobre el avance del proyecto; sin embargo, indicaron que por el momento no había novedades.

Por su parte, la Municipalidad de San Isidro informó que son varios los proyectos relacionados a este centro comercial. Así, señaló que de cuatro proyectos presentados a la comuna, dos tienen licencia de obra vencida y dos están vigentes.

A la vez, precisó que hay otros seis proyectos aprobados por revisores urbanos (privados acreditados ante el Ministerio de Vivienda), de los cuales dos están en ejecución, uno paralizado y tres sin iniciar.

