Las desocupaciones de oficinas en el mercado subprime o de clase B han continuado. Sin embargo, solo el centro de Lima se mantiene como la zona donde el alquiler de nuevos espacios ha sido mayor a la desocupación comparado con otros distritos, todo ello hasta fines de setiembre.

“La vacancia se ha mantenido estable en estos últimos meses, y el centro de Lima es la zona donde hay más actividad y presencia física de las oficinas y se siente que se está regresando a lo que era antes. Los rubros de call center, entidades estatales y algunos back office de bancos y empresas de telefonía son los que han impulsado este resultado”, dice George Limache, jefe de Investigación de Binswanger.

A su turno, Max Medina, analista sénior de investigación y consultoría, refirió que en el corto y mediano plazo se proyecta que los call center serán muy dinámicos en este tipo de espacios.

Nuevos espacios

Con una tasa de vacancia de 24%, existen 10 proyectos en construcción de oficinas clase B -teniendo en cuenta que en los últimos seis meses del año se han entregado seis– de los cuales se entregarán entre siete y ocho el próximo año y los restantes en 2023, que en total sumarán más de 60,000 m2.

“Los proyectos que se frenaron fueron los que estaban en plano, pero los que estaban en construcción se han mantenido. Con los nuevos ingresos que se den, la tasa de vacancia cerraría entre 25% y 27% siendo la más alta en el mercado de clase B en los últimos 10 años”, sostuvo Medina.

Si bien se estima que este año se tendrá una demanda efectiva cercana a los -30,000 m2, este nivel será mejor al resultado del 2020 (-50,000 m2).

Y es que para estos meses, se espera un mejor desempeño debido al avance del ritmo de la vacunación, aunque la expectativa puede verse afectada por las decisiones políticas y económicas del nuevo gobierno. “También esperamos ver más reducciones parciales que desocupaciones totales de oficinas, a causa de la adopción del trabajo híbrido”, dijo el analista.

CIFRAS Y DATOS

Inventario. Se tienen 1.23 millones de metros cuadrados en 244 edificios de clase B.

Se tienen 1.23 millones de metros cuadrados en 244 edificios de clase B. Espacios. Lima tiene 289,350 m2 de espacios vacantes.

Lima tiene 289,350 m2 de espacios vacantes. Al alza . En los últimos 18 meses la tasa de vacancia se incrementó en casi 10%.

. En los últimos 18 meses la tasa de vacancia se incrementó en casi 10%. Sin cambios. Una medida que se ha aplicado en el mercado de oficinas subprime es el congelamiento del tipo de cambio.

Competencia en precios de alquiler

Sobre los precios de alquiler, la tarifa promedio de lista de las tres clases de edificios subprime (boutique, B tradicional, B oficinas grande) es de US$ 13 el metro cuadrado, considerando que la renta promedio de los edificios B oficinas grandes (de 500 m2) es menor que en los edificios boutique (30 a 100 m2) y B tradicionales (entre 60 y 200 m2). “Lo que está ocurriendo es que antes había una diferencia en precio entre oficina entregada en gris (sin acabados) y la implementada, que era de US$ 15 y US$ 17 por metro cuadrado, respectivamente, pero en el contexto actual, en el que no se quiere invertir, se prefieren las oficinas implementadas, y ello hace que se compita en tarifas”, dice Max Medina.