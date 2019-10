Un café cae bien en cualquier momento. Bajo esa premisa, el mercado de cafeterías en el país ha crecido mucho en los últimos años, tanto con el ingreso de cadenas locales como extranjeras, y estas últimas han generado un antes y un después. Sin duda el concepto que más ha crecido en el país es el llamado “Specialist Coffee and Tea Shops”, que para la consultora Euromonitor International, hace referencia a todas las tiendas ya sean de cadenas o independientes, donde el café o el té suelen ser el elemento principal del menú, con diferentes tipos de café y productos relacionados con el mismo.

La categoría sigue el modelo de “Starbucks”, concepto nacido en Estados Unidos que se caracteriza por un ambiente moderno, acogedor y elegante, con un fuerte foco en el café y/ o el té. La consultora precisa que en esta categoría no suele ofrecerse servicio de mesa. Los alimentos y bebidas se pueden pedir para llevar o comer en las instalaciones, a diferencia de los cafés tradicionales, donde la comida para llevar generalmente no es una opción.

Según las cifras de la consultora, al cierre del año pasado este mercado movió en el Perú unos US$ 75.4 millones, y la explosión de esta categoría se dio en los últimos cinco años ya que presentó un crecimiento histórico de 142.3%.

Para alcanzar esta cifra, Starbucks tuvo mucho que ver; sin duda fue el punto de partida para la expansión del concepto. Y es que la marca, operada en Perú por Delosi, abrió espacio para que nuevos jugadores traigan una propuesta premium o vayan a mercados de nicho, enfocándose en propuestas innovadoras. Para Euromonitor, Starbucks concentra el grueso de las ventas. Ella sola se lleva el 92.1% del mercado liderando el “top three”.

Actualmente le sigue Juan Valdez, la marca colombiana que fue el otro hito en este mundo de las cafeterías. La marca de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia tiene el 4% de la participación de la torta, seguida de McCafé, el formato de McDonald´s con solo 0.8%.

Cabe precisar que hasta hace un par de años un jugador interesante del sector fue Cafetería Altomayo, la marca de Corporación PERHUSA. Pero hoy la marca está casi fuera del mercado. Con foco primero en aeropuertos de las principales ciudades del país y luego con espacios en malls (MegaPlaza y Jockey Plaza). Estos últimos cerraron y en los terminales aéreos, primero salieron los ubicados en el norte y en el caso del sur, Gestión pudo conocer que ya salieron de Arequipa, Ayacucho, Puerto Maldonado, y próximamente lo harían de Tacna y Juliaca. En el caso de Cusco, todo indica que hasta hace unos meses operaban pero no se sabe si continuarán.

¿Mala administración o alta competencia? No sé puede saber con precisión, pero fuentes del sector indicaron que “a los Perales Huancaruna les faltó una cabeza con experiencia en retail en esa categoría para atacar ese mercado, como un ex Starbuck´s o un ex McCafé”. Un grupo con vena de exportadores, vena para el consumo masivo, pero no para retailers enfocado en el consumidor final de producto preparado.

Lo cierto es que el espacio dejado por Altomayo lo captó Starbuck´s y Juan Valdez. Pero la competencia es fuerte y hay espacio para más jugadores.

Nuevos jugadores, nuevas estrategias

A medida que ha crecido la demanda, el paladar se educa y el consumidor es más exigente. Es por eso que nuevas propuestas se acercan al mercado y una de ellas es de la región. Según pudo conocer Gestión, la brasilera Baudduco, marca especializada en la producción de alimentos como galletas, bizcochos y panetones, está próxima a traer al Perú su formato de cafetería: Cafetería Bauducco. La propuesta que presenta es de café, con el acompañamiento de panetón.

Su primer local se ubicará en el Jockey Plaza y ahí competirá contra otras marcas asentadas como Juan Valdez, la colombiana que ha buscado “premiunizar” el café y lo ha logrado. Hoy con 14 locales, la insignia del café colombiano prepara dos nuevos locales para este año.

Para Ernesto Aramburú, director ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval, la colombiana se cierne como la competencia más fuerte de Starbuck´s. “Sin duda (Starbucks) es la mejor posicionada, pero Juan Valdez es la competencia más fuerte que tiene. No obstante, McCafe (formato de McDonald´s) está avanzando porque crea un concepto dentro de otro, y algunas marcas de cafeterías aprovechan otras zonas de atracción, como los supermercados, para instalarse”, dice el experto.

Si nos centramos en Starbucks y Juan Valdez podemos decir que la fortaleza de la primera es su rápida expansión. Cuenta con 106 puntos de venta y ya avanza con cuatro nuevas construcciones, sumado a una oferta de productos complementaria y que ha ido tropicalizando.

Le sale al frente Juan Valdez, cuya arma para competir es la diferenciación, que parte no solo de la calidad del producto sino en las variables alrededor de la preparación del café, que forman parte de la calibración del producto, entrenamiento de baristas, experiencia, etc.

Y una de las innovaciones que ha lanzado la marca colombiana es la incorporación de hornos dentro de sus puntos de venta para tener la oferta de productos “recién horneados”. Con ello, la marca refuerza su oferta y su ofensiva competitiva.

Movimiento y demanda

Para Aramburú al estar en un mercado que crece rápidamente y con una demanda cambiante ya que el público está buscando experiencias diferenciadoras, los beneficiados son los negocios de alimentos y bebidas que se van convirtiendo en las nuevas atracciones o anclas en los centros comerciales de todos los formatos. Aquí no podemos olvidar a McCafé y el intento que hizo Bembos con su formato de cafetería que quiso replicar pero que ha tenido un crecimiento tibio.

“No hay ningún centro comercial por pequeño que sea que no tenga una cafetería y estas a su vez comienzan a incorporar nuevos productos como sandwich, jugos, galletas, amenities y generando un concepto diferenciador, internet abierto y lecturas de diarios y revistas”, analiza el experto.

Frente a un público que además de experiencia busca desconectarse o solo pasar un buen momento, Aramburú refiere que la permanencia en el local dependerá de la marca, pero por lo general es una compra que varía de 10 minutos a una hora, con un promedio de 20 minutos.

A nivel de ticket promedio, este también está relacionado con el tiempo y varía de S/ 12 a S/34 con una media de S/ 18.

Si queremos ver lo que pasará en cinco años solo basta ver lo que refiere Euromonitor. Habrá crecimiento en el mercado de las “special coffee and tea shop” pero este no tendrá las cifras de cinco años atrás. La consultora estima que al 2023 el crecimiento será de 16.4%, que nos lleva a ver que estamos en un mercado que va madurando.