Morgan Stanley recortó su estimación al valor del negocio de vehículos autónomos Waymo de Alphabet Inc., al afirmar que el desarrollo de la tecnología está tardando más de lo esperado.

El valor de Waymo ronda los US$ 105,000 millones, dijo el analista de Morgan Stanley Brian Nowak en una nota a los clientes. Dicha cifra es inferior a la valoración de US$ 175,000 millones que fijó la unidad hace apenas un año.

“Ha habido una serie de obstáculos relacionados con la comercialización y el avance de la tecnología de conducción autónoma”, escribió Nowak en la nota del viernes. “Lo más notable es que subestimamos cuánto tiempo es probable que los conductores de seguridad estén presentes dentro de los automóviles y el momento del lanzamiento de los servicios de viaje compartido autónomo”.

El revuelo en torno a los vehículos autónomos ha disminuido a medida que inversionistas y analistas se dan cuenta de que la adopción generalizada no ocurrirá tan pronto como muchos pensaron. Waymo, Uber Technologies Inc., General Motors Co., Tesla Inc. y otras compañías siguen avanzando y realizando pruebas, pero el sueño de que en los próximos años los conductores humanos sean eliminados ya no es tan elocuente.

En 2018, un auto de prueba autónomo de Uber atropelló y mató a un peatón, lo que provocó investigaciones por parte de los reguladores y una violenta reacción de algunos defensores de la seguridad del consumidor. La tragedia tuvo un efecto estremecedor en la incipiente industria.

Waymo, pionero en el campo, posee un servicio de viaje autónomo con al menos 1,000 usuarios, pero aún se limita a los suburbios de Phoenix. Los vehículos a menudo tienen conductores humanos de seguridad detrás del volante. Una vocera de Waymo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Morgan Stanley dijo que su valoración inferior de Waymo se debió en parte a la menor rentabilidad del viaje compartido, ya que la unidad de Alphabet utiliza más conductores de seguridad y pierde dinero por más tiempo. El desarrollo más lento de los servicios de logística autónomos también fue un factor en la reducción de la valoración, dijeron los analistas del banco.

Aun así, Nowak dijo que sigue siendo optimista respecto al potencial a largo plazo de la tecnología y las ganancias para quien pueda dominar la nueva industria.