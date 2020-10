AMC Entertainment Holdings Inc, la mayor cadena de cines de Estados Unidos, dijo que venderá acciones para reunir capital, por hasta 15 millones de papeles comunes clase A, aunque advirtió que de todas formas no tendría suficiente liquidez para eludir una reestructuración de deuda.

La decisión ocurre después de la sombría evaluación de la agencia crediticia S&P a inicios del mes, que dijo que la compañía tiene seis meses de efectivo restantes a menos que recaude más capital.

Las grandes cadenas de cines de Estados Unidos, como AMC y su rival Cineworld Group, han reabierto muchos de sus complejos, pero las audiencias han sido limitadas por el temor al coronavirus y postergaciones de estrenos de importantes películas dispuestas por los estudios.

Las compañías de cines más pequeñas han dicho que podrían no sobrevivir al impacto de la pandemia.

AMC dijo que espera que sus ingresos del tercer trimestre alcancen US$ 119.5 millones, muy por debajo de las expectativas del mercado de US$ 155 millones. La empresa reportó una facturación de US$ 1,320 millones en el mismo periodo del año anterior.

Previamente este mes, AMC dijo que más del 80% de sus cines en Estados Unidos permanecerán abiertos, pero el número de personas que llegan a los locales se ha derrumbado en 85% en comparación con el año pasado.