Tras una reunión sostenida entre la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci), el Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros, todo apuntaría – según confía el gremio – que este miércoles les den luz verde para iniciar operaciones, luego de 16 meses cerrados.

Mónica Ubillús, presidenta del gremio, indicó que todos los asociados confían en que podrán reabrir las salas de cine a nivel nacional pronto, ya que no están pidiendo mayores aforos o recortar distancias, solo buscan abrir, ya que de lo contrario “sería una discriminación que perjudicaría a una industria, la única que aún no reinicia actividades”.

“Sería lo que falta para que los cines quiebren, es volver a los años 80”, dijo la ejecutiva.

Lo que han presentado ante la Premier hace unos días, han sido los estudios de CO2, realizados en abril y a fines de junio, para medir la calidad de aire en un ambiente.

“Según los estándares internacionales, lugares como los cines deberían de ser hasta 800 partes por millón (ppm) de CO2 (es el máximo y debe ser menos que ello) para determinar qué tan apto es el ambiente. Por eso usamos una sala con 105 butacas y se usaron 38 asientos (40% de aforo), y estas 38 personas consumieron alimentos y bebidas y los niveles de ppm fueron 600, por debajo del parámetro máximo”, explica.

Después, a fines del mes pasado, realizaron un nuevo estudio, en una sala de 290 butacas y se incluyeron a 116 personas con alimentos y bebidas, y en dicha sala se dio mucha más interacción ya que se congregó a periodistas que salían y entraban de la sala para hacer coordinaciones.

“Aun así los resultados dieron 750 ppm, igual por debajo. Ambos estudios nos han mostrado que no pasamos el parámetro y el ambiente era óptimo en calidad de aire. El segundo caso (con 116) no sería lo normal porque cuando se va al cine no todos salen y entran de manera frecuente”, refiere.

Vale recordar que respecto al tema de alimentos, el 30 de junio, el Ministro de Salud, Oscar Ugarte, indicó que aún el gobierno no define si se permitirá la venta de alimentos ya que se encuentra aún en evaluación y se va a decidir más adelante.

Diálogo abierto

Dichas pruebas se presentaron al equipo del MINSA y a la vez se repasó los estudios ya existentes, hechos en otros países, como uno realizado en Berlín, que dejó en claro que si una persona está sentada, sin realizar actividad física, como en recintos culturales es donde el valor R (la emisión de gotículas) es el más bajo.

“Ahora queda que (el MINSA) vuelvan a revisar los estudios. Ya hemos revisado estos temas con MINSA y con la Premier, se discutió y se revisaron los estudios y protocolos, solo esperamos que el Consejo de Ministros se reúna esta semana para determinar las conclusiones. Me siento optimista porque el gobierno en la línea de reactivación económica que ha tomado tiene que darnos la luz verde”, refiere el ejecutivo.

Según Ubillus, entienden que existen nuevas cepas, pero que “el virus ha llegado para quedarse y solo queda aprender a convivir con el virus, y eso se logra con protocolos seguros que los cumplan los clientes y la empresa”

Cabe precisar que respecto a los protocolos, quienes asistan a las salas de cines deberán portar mascarilla de manera obligatoria y pasar por la medición de la temperatura y desinfección de manos con alcohol en gel que dará cada cine.

Dentro de los cines, los clientes tendrán que mantener el distanciamiento social con los demás. En el caso de las compras de alimentos en confiterías, quienes vendan la comida deberán atender con mascarilla, además la canchita será servida y entregada dentro de una bolsa de plástico, sin contacto con el consumidor, quien tras cada compra deberá desinfectarse las manos.