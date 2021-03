Para el 2021, Compañía de Minas Buenaventura planea invertir US$ 90 millones en diferentes iniciativas. Así, el desembolso será superior a los US$ 73.2 millones del 2020, cuando el capex cayó 31% respecto al año previo.

Daniel Domínguez, gerente de Finanzas de la empresa, explicó que US$ 20 millones (del total previsto para este año) irán al proyecto de oro San Gabriel (Moquegua). La inversión inicial estimada para dicha iniciativa oscila entre los US$ 370 millones y US$ 430 millones.

En tanto, US$ 55 millones del presupuesto del 2021 se enfocarán en operaciones directas, y US$ 15 millones irán a Trapiche (Apurímac) y Río Seco (Lima).

Por su parte, el gerente general de Buenaventura, Leandro García, estimó que las ventas del 2021 irán en el rango de US$ 850 millones a US$ 950 millones, mientras que el Ebitda por operaciones directas se ubicará entre US$ 160 millones y US$ 180 millones. Con operaciones afiliadas, el Ebitda llegaría a US$ 600 millones.

El capital de sostenimiento estará entre US$ 50 millones y US$ 60 millones.

Proyectos

Respecto a la situación de sus proyectos en fase de factibilidad, la empresa detalló que el 2020 culminaron el estudio de factibilidad del proyecto San Gabriel, confirmando una operación de minado subterráneo a razón de 3,000 toneladas por día (tpd), procesados en una planta escalable para la producción de barras Doré.

Asimismo, recordó que ingresaron el trámite para la obtención de la Concesión de Beneficio con miras a su obtención en el primer trimestre del 2021. Sin embargo, las medidas de aislamiento social y los cambios en la autoridad impactaron la normal realización del proceso de consulta previa.

Durante este año, el Ministerio de Energía y Minas continuará con este proceso y en paralelo se avanzará con la ingeniería de detalle y la selección de los principales equipos y contratistas a fin de agilizar el inicio de la construcción hacia la segunda mitad del 2021.

Planta Río Seco

Sobre el proyecto Planta Industrial Río Seco, que consiste en la lixiviación de concentrados de cobre y arsénico provenientes de El Brocal, señaló que el 2020 culminaron los estudios de factibilidad para una planta de 40,000 toneladas por año (tpa) de cátodos de cobre y se ingresó el expediente de EIA.

Así, el plan de trabajo para el 2021 apuntará a conseguir los permisos ambientales y concluir la emisión del estudio de factibilidad para una futura ejecución.

Exploraciones

Consultado por la reducción de las reservas de oro de Tambomayo y Orcopampa, ambas en Arequipa, respecto a inicios del 2020, mientras el precio del mineral viene al alza, García reconoció que la pandemia retrasó el programa de exploraciones.

Por ello, explicó que no llegaron a convertir el potencial de recursos en reservas inferidas, pero confió en hacerlo el 2021, sobre todo en Orcopampa, donde realizaron descubrimientos a fines del 2020.