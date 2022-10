El plazo máximo para que puede garantizarse esta interoperabilidad es hasta el 31 de marzo de 2023, informó el ente emisor.

Martín Santa María, CEO de la Cámara de Compensación Electrónica, explicó a gestion.pe que este modelo se ha elaborado, a través de mesas de trabajo, con todos los participantes (bancos, cajas, billeteras, microfinancieras) en los últimos meses.

“Nosotros le pedimos al BCR que nos deje crear este modelo desde la industria, compartirlo y que la regulación salga (...) Eso se entendió y así se ha obrado. Por otro lado, ya es una decisión del BCR el establecimiento de estos plazos porque hay un interés para que este ecosistema se pueda implementar en plazos más cortos”, precisó.

Una primera fase, indicó, tiene como plazo marzo del 2023 para que se sean interoperables Yape y Plin. “Porque sin bien Yape es una billetera, Plin no lo es, es un sistema de transferencia entre los bancos que están en ese ecosistema cerrado”.

Mientras que en la segunda fase ya deben entrar todas las demás entidades financieras que ya operan en el sistema de transferencias interbancarias inmediatas, que será hasta junio del 2023.

“En esta etapa, cuando ya estén todos los bancos, podrás pasar -por ejemplo- de Yape a cualquier banco, ya no solo a Plin (...) El usuario podrá marcar el banco que quiere al que le llegue su dinero. Los bancos en sus aplicativos móviles van a tener que implementar esa experiencia de uso. Si entras a la app del BCP te aparecerá, por ejemplo, enviar a Plin o a otros bancos”, explicó.

“El usuario ingresará el número de teléfono del destinatario, el monto y el banco; y se enviará el dinero”, agregó el CEO de la Cámara de Compensación Electrónica.

Si bien la fecha máxima para la implementación de la segunda fase es en junio; San María dijo que “como Cámara estaremos listos en noviembre [2022]. Ya dependerá de cada banco, de sus tiempos de desarrollo y adecuación para ser interoperables”.

Cabe precisar que esto será posible para los bancos con transferencias interbancarias inmediatas, en el caso del Banco de la Nación esto no será posible. “No lo alcanza (al banco) hasta que terminen su desarrollo para conectarse a nuestro sistema. Ya lo están trabajando, pero todavía no tenemos claridad en cuánto tiempo será. No creo que salga hasta la segunda fase”.

¿Se buscan que todas las transferencias se realicen con número celular?

Santa María resaltó que tanto las transferencias interbancarias, a través del CCI, como las transferencias a través de billeteras electrónicas van a convivir ambos mecanismos.

“Además del código interbancario que es el CCI vas a tener otras función de los aplicaciones móviles de los bancos que te permitirán tener una mejor experiencia de uso, como con Yape y Plin. Pero, los montos son bajos, entonces los valores hacia adelante serán parecidos, dependerá de cada banco, pero creo que hay un consenso en que los montos no pueden ser elevados. Entonces, si quieres pasar más dinero tendrás que usar tu transferencia con el CCI tradicional”, detalló.

Sobre las comisiones que podrían cobrar las entidades por estas transferencias, el ejecutivo explicó que hay absoluta libertad de cobrar por parte de los bancos. “Tal y cual ocurre en las transferencias interbancarias. Hay bancos que cobran y otros que no. Eso es libre para cada entidad financiera. Me imagino que el mercado irá regulando eso. Las personas tendrán preferencia de abrir sus cuentas en los bancos que no cobran y así el mercado regulará de alguna manera, eso es libre mercado”.

Finalmente, dijo que en transferencias inmediatas hay 18 entidades financieras; entre bancos y otro tipo de entidades. “Pero tenemos solicitudes por 10 más que seguramente irán ingresando en los próximos meses. Están en diferentes etapas de madurez, algunas ya están por salir; aunque todos los próximo año”, dijo a gestion.pe.

Entidades reguladas

De acuerdo a la circular, las entidades reguladas obligadas a interoperar son las siguientes:

El administrador del acuerdo de pago Yape: Banco de Crédito del Perú (BCP).

Los administradores del acuerdo de pago Plin: BBVA, Scotiabank e Interbank.

También todas las demás entidades reguladas que brinden uno o más de los servicios de pago:

Acuerdo de pago Yape y sus participantes.

Acuerdo de pago Plin y sus participantes.

Bancos.

Cajas municipales de ahorro y crédito.

Financieras.

Entidades inscritas en el registro QR (las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE) inscritas en el registro podrán interoperar a través de otra entidad regulada).

Otras que el Banco Central determine.

Las entidades que no se encuentran listadas en el presente serán parte de una siguiente fase de interoperabilidad, la cual será oportunamente comunicada por el Banco Central.

