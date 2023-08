A diferencia de muchas empresas peruanas que son cautas en torno a sus inversiones en este 2023, Cervecería Backus ha decidido apostar por este año y sacar adelante los desembolsos planificados para los primeros seis meses.

Al primer semestre del año, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston y Subsidiarias ha ejecutado inversiones por S/ 139.7 millones, superior a los S/ 214.6 millones desembolsados en similar periodo del 2022, de acuerdo a información de la Superintendencia del Mercado de Valores.

La compañía informó que las inversiones están destinadas a incrementar la capacidad de producción y comercialización de la empresa y a aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

La ganancia bruta cerró en S/ 2,067.2 millones en los primeros seis meses del año, lo que equivale a un aumento de S/ 326.6 millones con respecto a igual lapso del año pasado. Entre otros factores, el avance estuvo motivado por el incremento de precios durante el primer trimestre de 2023 y la diversificación del portafolio.

Asimismo, la ganancia neta en este mismo período mostró un incremento en S/163 millones en relación al año anterior. Este resultado neto representó el 34% de los ingresos brutos.

Situación

A inicios de año, Backus enfrentó problemas en la venta de cervezas, debido a protestas tras el cambio de Gobierno y las lluvias relacionadas al ciclón Yaku. Ante ello, el estimado al cierre del primer semestre fue que las ventas estarían al mismo nivel de similar periodo del año pasado.

No obstante, las perspectivas mejoraban en divisiones como Beyond Core de Backus, que centraliza las marcas de cerveza premium locales e internacionales (Cusqueña, Barbarian, Corona, Stella Artois, entre otras), gaseosas y aguas (Guaraná, Viva Backus y San Mateo) y bebidas ‘ready to drink’ (Mike’s). En su momento, Néstor Montoya, Beyond Core Director de Backus, explicó que al ser categorías en expansión, crecían cercanos al doble dígito, en especial las ‘ready to drink’ y no alcohólicas.