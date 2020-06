La británica AstraZeneca Plc se ha aproximado a su rival estadounidense Gilead Sciences Inc para una posible fusión que crearía una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Cualquier trato uniría a dos de las compañías que están a la vanguardia de los esfuerzos para combatir el nuevo coronavirus y podría ser políticamente sensible, ya que los gobiernos tratan de controlar las posibles vacunas o tratamientos.

AstraZeneca se puso en contacto con Gilead el mes pasado, pero la firma estadounidense no estaba interesada en unirse a otra gran empresa farmacéutica, según el informe de Bloomberg.

Una portavoz de AstraZeneca dijo que la compañía no comentaba rumores o especulaciones.

Gilead, el mayor fabricante mundial de medicamentos para el VIH, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Si se combinan, las dos compañías tendrían un valor de mercado de unos US$ 232,000 millones, basado en los cierres de las acciones del viernes. Superarían a Merck & Co y Pfizer cuya capitalización es de US$ 207,000 millones y US$ 200,000 millones, respectivamente.

Dos fuentes familiarizadas con las ideas de AstraZeneca cuestionaron la lógica de un acuerdo, diciendo que el remdesivir de Reuters Gilead para los pacientes de COVID-19 era insuficiente para justificar la búsqueda de una unión multimillonaria, que restaría valor al trabajo de AstraZeneca para una vacuna contra el coronavirus.