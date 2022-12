¿Cuál es el impacto por el cierre del aeropuerto de Arequipa?

Estas fechas no solo son fechas de visita familiar, sino, es una época de negocio, los comerciantes cierran su año con la campaña de Navidad y esta situación está afectando la economía de la región. En diálogo con el administrador del aeropuerto internacional (el lunes por la mañana), nos comentó que estaban entrando manifestantes, que tomaron la pista, y si bien la policía ha logrado tener el control del aeropuerto, hay problemas con las luces del terminal aéreo.

¿Ese es el riesgo principal?

No, lo que se escucha son mas voladas para volver a tomar el aeropuerto.

¿Cuántos turistas recibe usualmente Arequipa?

En un fin de semana podemos llegar casi a 20 mil personas. T enemos 25 vuelos semanales con Lima e interregionales (Piura,Tarapoto y Chiclayo). El cálculo conservador es que, solo en turismo, las pérdidas alcanzan el S/1.6 millones por día y solo en la ciudad producto de la paralización.

Ante esta situación, ¿los negocios han tomado alguna decisión?

A nivel educativo, la UGEL ha decidido suspender las clases. A nivel de comercios, algunos negocios, sobre todo, aquellos ubicados en el centro y hacia la ruta al aeropuerto, han decidido cerrar mas temprano pero no van a suspender sus actividades. Igual las decisiones se están tomando conforme cambia el panorama. Los operadores turísticos seguirán vendiendo pasajes pero están recomendando a los turistas a que mejor no salgan mañana (martes) porque no hay garantías. En el caso de los centros comerciales, están operando con normalidad porque no se ubican cerca a las zonas de conflicto. Pero si el conflicto se acentúa, es posible que las empresas opten por cerrar.

Además de la planta de Gloria, ¿hay reportes de toma en otras empresas?

Lo que hemos recopilado es que algunos manifestantes han quemado llantas en los exteriores de algunas empresas como Corporación Rico (sector avícola) y algunos camales. Pero esta situación no afecta solo a las grandes empresas, también a las pequeñas. Hasta la tarde de hoy (lunes) no se ha publicado la declaratoria de Emergencia por lo tanto el Ejército no puede actuar. (Al cierre de esta entrevista, el Ejecutivo publicó la declaratoria de emergencia pero solo para provincias de Abancay).

Además de la sensación de inseguridad, ¿cómo afecta el cierre de vías y la conexión aérea?

Arequipa está aislada, no hay acceso a las vias del aeropuerto, a las vias del Parque Industrial, las entradas a Arequipa estàn bloqueadas y tanbién en La Joya. Y lo que preocupa en general es el abastecimiento de combustible y GLP que llega de Lima o también por Matarani. Y en segundo lugar, preocupa el abastecimiento de alimentos. Si bien Arequipa tiene producción propia, esa producción está en los valles, lejos de la ciudad, y hay vías tomadas. Todavía no podemos cuantificar cuánto podría significar esas pérdidas, dependerá de cuántos días dure.

Como gremio, ¿cuál es la posición sobre el adelanto de elecciones para abril del 2024?

Ahorita lo que queremos es que se establezca el orden en el país. Como gremio no hacemos declaración política, lo que te podría comentar es que independientemente de lo que tenga que suceder, es que el país debe seguir avanzando. Independientememente de los acuerdos que lleguen, como incluso la posible reposición del expresidente Pedro Castillo, o que hayan elecciones generales mañana mismo, es que se restablezca el orden para seguir el diálogo, de lo contrario, mano dura y ejemplar.

Aunque la protesta en Arequipa ya dejó el saldo de una persona fallecida...

Sí, eso es lo que se reporta.

¿Qué esperan de la llegada de los ministros?

Que tomen en cuenta que hay personas que se han visto afectadas en esta última semana, hay personas que están saliendo porque son azuzadas, obviamente el reclamo puede ser valido o no, pero las formas no son las adecuadas.