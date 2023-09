Los dispositivos saldrán a la venta en unos 40 países en su primera ola, incluidos Australia, Hong Kong, China continental, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max representarán las mayores ventas de Apple durante el resto del año, y la capacidad de crear y satisfacer la demanda de los productos marcará su éxito o fracaso durante el período navideño.

Hasta ahora, a los nuevos dispositivos Apple les ha ido bien, según las ventas iniciales en línea del producto. Los nuevos pedidos en línea de los modelos de iPhone 15 de gama más alta serán entregados a los clientes hasta al menos mediados de noviembre en varios países, una señal de gran demanda, mientras que las reservas para recogida en tienda se agotaron rápidamente.

Los compradores iniciales del último iPhone suelen pedirlo en línea, lo que hace más difícil medir la demanda en función de la longitud de las filas. Aparte de los dos primeros lanzamientos de iPhone en 2007 y 2008, así como el debut del iPhone 5s en 2013, Apple ha ofrecido el servicio de pedido por anticipado del iPhone con entrega el día del lanzamiento.

Filas en una tienda Apple en Pekín.

Aun así, se formaron largas filas para obtener el iPhone 15 en Dubái, Australia y China, lo que indica que aquellos que no pudieron asegurar los pedidos en línea del primer día están dispuestos a afrontar largas noches y madrugadas para ser de los primeros en tener un nuevo iPhone, e incluso un nuevo Apple Watch.

China es de particular interés porque el Gobierno está expandiendo una prohibición al uso de iPhone en determinadas agencias y empresas estatales y el rival Huawei Technologies Co. acaba de presentar su muy promocionado Mate 60 Pro. No obstante, los clientes acudieron en masa a las tiendas Apple en ciudades como Pekín cuando comenzaron las ventas. El mercado de China representa aproximadamente una quinta parte de los ingresos de Apple.

Un revés fue que los compradores de nuevos iPhone 15 tuvieron dificultades para transferir datos directamente desde su modelo anterior. Un problema técnico impidió que los datos se transfirieran correctamente, lo que impedía la operación del nuevo iPhone. Apple publicó un documento de soporte en su sitio web que describe cómo solucionar el error, pero los usuarios pueden evitar el problema actualizando su iPhone 15 inmediatamente al nuevo software iOS 17.0.2.

Clientes hacen fila frente a la tienda Apple Inc. de Regent Street en Londres, el 22 de septiembre.

Si bien el iPhone 15 Pro ha tenido una fuerte demanda inicial, los otros productos nuevos de la compañía han recibido una respuesta más silenciosa en línea. Los modelos normales de iPhone 15 y 15 Plus, además de los nuevos AirPods con USB-C, Apple Watch ULTRA 2 y Apple Watch Series 9 todavía tienen una gran disponibilidad.

El iPhone representa aproximadamente la mitad de los ingresos totales de Apple y la compañía confía en el dispositivo para lograr romper una racha de caídas en las ventas y volver a crecer durante el período de festividades, que es su primer trimestre del año fiscal 2024.

Wall Street prevé actualmente que Apple reporte ingresos de alrededor de US$ 89,300 millones para el período actual, de los cuales US$ 43,600 millones provendrían del iPhone. Eso sería una disminución con respecto a los ingresos del cuarto trimestre del año pasado de US$ 90,100 millones, con US$ 42,600 millones provenientes del iPhone, y marcaría su cuarta baja trimestral consecutiva.

Filas en la tienda Apple de George Street en Sídney.

Pero Apple tiene más motivos para ser optimista sobre el trimestre navideño, que va de octubre a diciembre. Las ventas de iPhone que presentan nuevos diseños suelen generar más actualizaciones que en años con más ajustes menores. El diseño del iPhone 15 Pro marca un giro significativo con un cambio hacia un diseño de titanio en el que Apple está centrando su mercadeo.

Es probable que Apple tampoco tenga que lidiar con problemas significativos de cadena de suministro como los que afectaron la ventana de ventas tempranas del iPhone 14 Pro y Pro Max el año pasado. Foxconn, el fabricante de los iPhones de gama alta de Apple, se vio obligado a cerrar sus instalaciones en China durante varias semanas el año pasado debido a las antiguas políticas de cero COVID del país.

Además, la compañía aumentó el precio inicial del iPhone 15 Pro Max este año en US$ 100 después de eliminar un nivel de almacenamiento más reducido que se ofrecía en años anteriores. Combinado con características exclusivas como un zoom mejorado en la cámara, el modelo Pro Max de este año podría ser un generador de ingresos mayor de lo habitual para Apple.

Apple presentó el nuevo iPhone 15 el martes, con los puertos de carga Lightning reemplazados por uno USB-C tras un enfrentamiento con la Unión Europea. (Fuente: AFP)