Luis Calmell del Solar, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Centro (Fedecam Centro), estimó que ahora el 15% de los productores agrícolas en los valles del centro del país han apostado por el cultivo de trigo y otros granos ante a la alta demanda nacional y global, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, países exportadores de dicho alimento.

A partir de tal decisión, estos agricultores están cosechando buenos precios en el mercado nacional y exterior.

“En este momento, todos los granos que se producen se venden. El mercado internacional no aceptaba el trigo peruano porque no es de primera, pero como ahora no hay, han decidido comprarlo”, anotó.

Así, refirió que han encontrado mercado en Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia, además del mercado interno, que antes tampoco tomaba el trigo nacional o no lo priorizaba en sus compras. Sin embargo, reconoció que esta oportunidad solo es coyuntural, pues el trigo peruano todavía no alcanza un estándar para competir en el exterior en condiciones regulares.

Escasez de fertilizantes y lluvias siembra temor

En el caso de la mayoría de agricultores, reconoció que la situación es preocupante pues siguieron con el sembrío de la papa, maíz, habas y otros productos básicos de alimentación que ellos consideran más rentables. No obstante, la falta de fertilizantes prometidos por el Estado y la escasez de lluvias afectarán las cosechas.

Añadió que esos agricultores han empleado abono de animales y otros fertilizantes naturales, con lo cual la producción llegaría apenas al 50% o 60% de una temporada regular, redundando en menores ventas y altos precios en los mercados.

En tanto, los empresarios del rubro que operan con capital y canales de riego, llegaron a adquirir fertilizantes a alto costo y tendrían una buena cosecha, finalizó.

Potencial para malls

En el centro del Perú, Huancayo se caracteriza por su actividad comercial. Y si bien este rubro ha sido muy tradicional, los centros comerciales del retail moderno habrían terminado de acoplarse, abriendo espacio a más inversiones de ese rubro.

Así lo señaló Calmell del Solar tras destacar el desempeño de Real Plaza y Open Plaza en la Ciudad Incontrastable aún en la coyuntura económica actual.

Dichos malls fueron inaugurados en Huancayo en el 2008 y 2016, respectivamente

“Hay problemas grandes de orden político y de inversión grande, pero el comercio crece. La gente quiere gastar, no sé si será lógico. Tanto el Open Plaza como el Real Plaza están en buen nivel, tienen buenas ventas y proyecciones”, comentó a Gestión.

En ese sentido, consideró que cualquier empresario que vea la acogida del retail moderno en Huancayo se animaría a una nueva inversión en la ciudad. No obstante, opinó que es vital dar tranquilidad política para que estas inversiones se concreten.

Refirió que Huancayo y ciudades de la selva central habían empezado a recibir cadenas de minimarkets, pero que la expansión de éstas se ha detenido por la inestabilidad política.

Turismo con menor expectativa

A diferencia de las ciudades costeras, la expectativa de movimiento turístico en la sierra y selva central para las fiestas de fin de año es poco alentadora. Y es que, sumado a temor por el inicio de la temporada de lluvias, también hay el mal recuerdo de bloqueos en la Carretera Central en el 2022.

“El mayor problema sigue siendo el mismo desde hace 40 años, la Carretera Central. En cualquier momento te obliga a estar nueve horas en el auto porque se chocó un camión. Por cada persona que pierde el fin de semana, dejan de ir a la siguiente festividad por lo menos 10″, lamentó Calmell del Solar.

Por ello, consideró urgente ejecutar el contrato de asesoría técnica con el Estado de Francia para el desarrollo de la nueva Carretera Central y que el Estado peruano tome la decisión política para seguir con el proyecto, más allá de puntos de vista diferentes sobre rutas alternas a la aprobada.

Si bien afirmó que los empresarios saldrán con una campaña para impulsar el turismo, estimó que el respaldo del Estado sería menor debido al cambio de las autoridades provinciales y regionales.