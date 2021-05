La canadiense American Lithium, que adquirió las acciones de su connacional Plateau Energy Metals, a cargo de los proyectos de uranio Macusani y el de litio Falchani en Puno, anunció que dará prioridad al desarrollo de esta última iniciativa.

Antes de la mencionada fusión empresarial -concretada la semana pasada- ambos proyectos esperaban una inversión global de US$ 887 millones, la cual se había incrementado con respecto a los US$ 800 millones originalmente previstos.

No obstante, American Lithium hizo saber que dará prioridad a Falchani -que estaba a cargo directamente de Plateau Energy y es el proyecto más avanzado-, sobre el de Macusani (a cargo de la subsidiaria Macusani Yellowcake).

Según la cartera de inversiones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el proyecto Falchani espera una inversión de US$ 587 millones, en tanto que la del proyecto de Macusani alcanzaría los US$ 300 millones.

No obstante, esos US$ 587 millones corresponderían a una primera fase, pues un estudio que había encargado Plateau Energy a una consultora australiana, determinó que la inversión global en Falchani podría llegar hasta US$ 2,089 millones.

Según el Minem, se estima que del yacimiento de litio se podría extraer 23,000 toneladas métricas de carbonato de litio al año, con una vida útil de la mina de 26 años, aunque el estudio de la consultora estima que podría llegar hasta los 33 años para producir hasta 85,000 toneladas anuales.

Esta última añade que existe espacio para optimizar la inversión de capital y la inversión operativa debido a la cercanía de fuentes de energía limpia y a la implementación de iniciativas energía verde, como una flota de vehículos eléctricos.

Declaran de interés nacional explotación de litio

El pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen de los proyectos que propone la Ley que declara de necesidad, interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y de sus derivados.

El dictamen fue exonerado del trámite de segunda votación con lo que quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

La autógrafa encarga al Ejecutivo para que en el plazo de 60 días naturales de promulgada esta ley, reglamente la declaratoria de recurso estratégico de la comercialización del litio y sus derivados, que garantice el desarrollo de la industria nacional con la utilización de ese mineral.

La autora del proyecto, la congresista Yéssica Apaza (UPP) señaló que se debe aprovechar el carácter de clase mundial del yacimiento de litio descubierto en Puno, para fomentar la producción local de baterías.