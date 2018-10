American Express lucha por clientes premium con tarjeta renovada

American Express Co. intensificará la guerra de recompensas para clientes premium de tarjetas de crédito... de nuevo.

Ahora, los titulares de la AmEx Gold Card ganarán cuatro puntos en vez de dos por cada dólar que gasten en restaurantes y supermercados de Estados Unidos, afirmó el jueves la empresa con sede en Nueva York en un comunicado.

También recibirán un crédito anual de US$ 120 para gastar en restaurantes cuando usen sus tarjetas en The Cheesecake Factory, Ruth’s Chris Steak House, ciertos locales de Shake Shack o los servicios de entrega GrubHub o Seamless.

AmEx, la emisora de tarjetas de crédito de mayor tamaño según las compras, siente la presión para defender su dominio en tanto firmas como JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. y U.S. Bancorp lanzaron o renovaron ofertas premium para clientes adinerados. En agosto, Capital One Financial Corp. presentó nuevos beneficios para su tarjeta Savor, que ofrece un reembolso en efectivo del 4% para restaurantes y entretenimiento.

“Estamos comprometidos a expandir nuestro liderazgo en el espacio de consumidores premium”, dijo Rachel Stocks, vicepresidenta ejecutiva de productos y beneficios premium globales de AmEx, en entrevista telefónica.

El año pasado, AmEx renovó su tarjeta Platinum, intensificó sus iniciativas de marketing y empezó a ofrecer US$ 200 de crédito para viajes en Uber por año. También elevó la comisión anual. Stocks dijo que estas medidas estimularon un incremento interanual del 50% en el número de cuentas nuevas, en tanto el gasto en esas tarjetas aumentó 20%.

‘La mejor’

“AmEx sigue siendo ‘la mejor’ y ofreciendo las recompensas más atractivas” para sus tarjetas Platinum y premium con Delta Air Lines Inc., dijo el miércoles en una nota a clientes Sanjay Sakhrani, analista de Keefe Bruyette & Woods Inc.

Los nuevos beneficios para las tarjetas Gold elevarán su precio: AmEx aumentará la comisión anual de US$ 195 a US$ 250. Cada punto para recompensas por membresía vale alrededor de 1.9 centavos de dólar, de acuerdo con The Points Guy, un sitio de recompensas para tarjetas.