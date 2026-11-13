En ese propósito desde el 1 de noviembre último, las gerencias Comercial y de Marketing y Branded Content se unieron, de modo de alinear la estrategia de marca con los objetivos de crecimiento.

“Con esto esperamos tener una visión integral del cliente, desde que conoce la marca hasta que compra y se fideliza; decidir con mayor agilidad; usar mejor nuestros recursos priorizando lo que da resultados; y consolidar el branded content como un activo que construye marca y también impulsa negocio”, remarcó Oscar Carbajal, gerente Comercial y Marketing en América Multimedia.

A partir de este nuevo contexto, el ejecutivo señaló que Marketing mantendrá sus responsabilidades, tales como gestión de marca, comunicación, contenidos y campañas. Por el contrario, lo que variará será la forma de trabajar, específicamente, en lo que corresponde a objetivos compartidos con Comercial. “En la práctica, eso significa planificación conjunta de campañas, comunicación más directa e indicadores que midan el impacto del marketing en los resultados del negocio”, agregó.

Oscar Carbajal, gerente Comercial y Marketing en América Multimedia.

Los objetivos detrás de la integración

Carbajal adelantó que tras la fusión se ampliará el alcance de la gestión comercial sobre los ingresos de Marketing, que hoy representan alrededor del 3% de la facturación regular de América Multimedia y que al 2027 se espera alcance el 25%

“Con esta integración, y específicamente a través de propuestas integrales de valor, lideradas por el equipo de Branded Content, vamos a ir detrás de los presupuestos, no solo de publicidad, sino de marketing en general”, señaló.

En este punto, el representante mencionó como eventos claves la Feria Gastronómica Fusión, que durante su realización anual genera ingresos a través de auspicios, venta de entradas y comida. Además, incidió en el próximo Gran Corso navideño de Wong y Metro a realizarse bajo la producción de América Multimedia.

Adicionalmente, el ejecutivo indicó que otro de los objetivos de la integración es ampliar la base de anunciantes en 10%, mediante la incorporación de empresas que actualmente no destinan necesariamente sus presupuestos a la televisión.

“América Multimedia es una empresa que ofrece a sus clientes una propuesta integral de valor en torno al entretenimiento. Esto incluye acciones de ATL y BTL para que lo puedan complementar”, resaltó.

Proyectos en cartera de América Multimedia

El ejecutivo de América Multimedia sostuvo que de cara al 2027 alistan la tercera edición de la Feria Gastronómica Fusión en Lima; en tanto, apuntan a un encuentro de este mismo formato en una ciudad del interior del país. Entre las alternativas figuran Huancayo o Arequipa.

“Para los próximos meses el reto será demostrar que marca y ventas no son caminos paralelos, sino parte de un mismo proceso. Nuestro objetivo es que cada cliente perciba coherencia entre lo que prometemos y lo que entregamos”, finalizó.