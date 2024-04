Los inversionistas de Wall Street finalmente están haciendo lo que los analistas han estado recomendando desde el principio: comprar Amazon.com Inc. Las acciones del gigante del comercio electrónico y la computación en la nube subieron hasta un 1.2% a US$ 187,29 el lunes, lo que las encamina a superar su máximo de cierre de US$ 186,57 establecido en julio de 2021, según datos compilados.

