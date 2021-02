Empresas







Alden Global Capital compra el 68% que le faltaba del grupo propietario del Chicago Tribune por US$ 431 millones El fondo de inversión Alden Global Capital, que ya poseía el 31.6% de Tribune Publishing, ha ofrecido US$ 17.25 por acción para hacerse con el resto del grupo, unos US$ 1.27 por encima del precio de los títulos al cierre del martes.