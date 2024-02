La agroexportadora Happy Veg apunta a seguir aumentando mercados para la colocación de su jengibre fresco cultivado en la selva del país. Así, la empresa busca sumar este año a compradores de Japón y Australia a su portafolio de clientes.

El fundador de la compañía, Cameron Mistal, resaltó que su representada está comprometida en la producción de este cultivo desde la siembra hasta la venta de jengibre; además de productos de valor agregado y minoristas.

De momento, la empresa vende jengibre en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Reino Unido y África. “Además, pronto entraremos en Japón y Australia. También tenemos nuestras propias capacidades de almacenamiento en EE.UU. y Europa. De esa manera, siempre tenemos productos disponibles para nuestros clientes en estas regiones del mundo”, señaló Mistal a Fresh Plaza.

Situación del mercado

El ejecutivo explicó que el mercado peruano tiene una oferta reducida de jengibre, a consecuencia de una reducción de plantaciones que está provocando una temporada corta para el cultivo.

“La escasez de jengibre en el país está generando que el precio de la materia prima en la selva ya esté por encima de los S/ 10.50 el kilogramo, lo que equivale a un precio de US$ 2.75; seguiremos evaluando subirlo hasta el inicio de la nueva temporada”, adelantó.

La nueva temporada del Perú inicia aproximadamente en junio o julio y, aunque se espera que la producción aumente entre un 10% y 15% con respecto a esta temporada, la alta demanda absorberá fácilmente la oferta. “En enero o febrero de 2025, el mercado volverá a estar corto”, refirió Mistal.

Si bien la producción de jengibre en Costa Rica y Honduras también está creciendo, los volúmenes de estos países son relativamente pequeños y no pueden respaldar el volumen peruano. Además, la situación se complica porque alrededor del 40% de la cosecha de jengibre de Costa Rica se perdió esta temporada debido a un problema bacteriano.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la calidad del producto. “No es posible solo sustituir el jengibre peruano por jengibre de Costa Rica u Honduras, ya que la recepción en el mercado de las variedades de jengibre de estos países es diferente. El color no es el mismo que el del jengibre peruano y el jugo también tiene un sabor diferente”, destacó.

Jengibre chino

De otro lado, el empresario sostuvo que si bien China tiene mucho jengibre disponible a precios relativamente bajos, es menos popular debido a una diferencia en calidad.

“El mundo se puede segmentar entre jengibre no chino y jengibre chino. Dado que la calidad es tan diferente, no es posible sustituir el jengibre no chino por jengibre chino durante este tiempo de escasez”, manifestó Mistal.

Los mercados de EE.UU., Canadá, Reino Unido y la Unión Europea no favorecen el jengibre chino y están altamente interesados en comprar jengibre no chino de países como Perú, Brasil, México, Costa Rica, Honduras y Tailandia.

