Las acciones de First Republic Bank subían un 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado del martes, después de que los temores sobre la salud del prestamista regional llevaron a sus títulos a un mínimo histórico en la sesión anterior.

El atribulado prestamista ha perdido más del 90% de su valor en marzo, después de que la implosión de dos prestamistas estadounidenses de tamaño mediano desató temores de contagio en el sector.

Las acciones de First Republic cotizaban a US$ 15.21, un día después de que quedaron al margen de un repunte más amplio de los títulos del sector bancario, incluso luego de que los grandes prestamistas estadounidenses le inyectaron US$ 30,000 millones en una muestra de apoyo sin precedentes destinada a disipar los temores sobre la financiación del banco.

JPMorgan Chase & Co está asesorando al banco con sede en San Francisco sobre sus opciones para obtener capital de los inversores, dijo una fuente el lunes.

Otro informe del lunes dijo que el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, está liderando las conversaciones con los jefes de otros grandes bancos sobre nuevos esfuerzos para estabilizar al prestamista.

La capitalización bursátil de First Republic se ha reducido a US$ 2,200 millones desde unos 22,500 millones en 14 sesiones de este mes.

Las acciones de otros prestamistas regionales subían, los títulos de PacWest Bancorp y Western Alliance Bancorp sumaban alrededor de un 7%.

Los riesgos de contagio entre los bancos regionales de Estados Unidos llevaron la semana pasada a los inversores a abandonar el sector al ritmo más rápido desde la invasión rusa de Ucrania, mostró la Encuesta Global de Gestores de Fondos de Bank of America.

Los bonos de First Republic con vencimiento en 2047 recuperaron 4 centavos de dólar para cotizar a 59 centavos después de cerrar en un mínimo histórico el lunes.

Esos bonos se negociaban a 83 centavos de dólar un día antes de que Silicon Valley Bank cerrara el 10 de marzo.

First Republic fue el valor más negociado en la plataforma de Fidelity el lunes, lo que indica el interés de los operadores minoristas.

Fuente: Reuters