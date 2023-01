Una muestra de este resultado negativo, es que el año pasado el MTC solo construyó 74 kilómetros de la red vial nacional no concesionada, trecho mucho menor a los 212 kilómetros que se lograron en el 2020, año en que el país tuvo una fuerte paralización por el inicio de la pandemia del covid-19.

La cifra es aún más reducida si se compara con los 1,253 kilómetros que, como promedio anual, se hizo entre los años 2016 y 2019.

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, explicó que una de las razones para esta baja ejecución de proyectos viales durante el 2022, fue el alto número de contratos resueltos por Provías Nacional, principal ejecutora del sector.

“Se han resuelto durante este año y medio que me ha precedido, muchos más contratos que no solo en la pandemia, sino en los promedios anuales que tenía la ejecutora. Es la razón por la cual se explica el nivel tan bajo que hemos tenido no solo en Provías Nacional sino en todo el país. Esto tiene un impacto bastante severo en el crecimiento de la economía nacional”, dijo ante la Comisión de Transportes del Congreso.

En efecto, en el 2022, Provías Nacional resolvió 16 contratos que representaron S/ 2,434 millones en inversión, cuando en el periodo 2016-2019 se resolvían, en promedio, solo dos contratos.

Se afecta al ciudadano

El economista jefe del Consejo Privado de Competitividad, Pedro Herrera, afirmó que el tener estos resultados negativos, sumado a no contar con personas idóneas en los puestos del Estado, como ha sucedido en el MTC, afectan directamente al ciudadano.

“Es impresionante que uno de los ministerios que más presupuesto tiene tenga ese resultado, con una ejecución tan baja y me atrevería a decir que debe ser una constante en otros ministerios. Se ha destruido la meritocracia y la gestión pública afectando la provisión de servicios al ciudadano”, dijo.

Proyectos paralizados

Un segundo problema que se presenta para el MTC es que existen 68 proyectos paralizados que totalizan una inversión detenida de más de S/6,400 millones.

La ministra Lazarte refirió que han identificado un grupo de 18 de estos proyectos, que suman poco más de S/1,000 millones, que pueden ser reactivados con rapidez hasta julio de este año.

Además, la nueva agenda del MTC tiene como una de sus prioridades avanzar con los denominados megaproyectos. Una de las novedades es que este año se invertirá US$ 252 millones para el gerenciamiento y adquisición de predios para hacer viable la construcción de la Línea 3 del Metro de Lima.

Otro anuncio de la ministra es que el tren Huancayo-Huancavelica volverá a ser concursado como asociación público privada (APP) y retornará a ProInversión para retomar el proceso. Anteriormente se pensaba ejecutar como obra pública.





Laudos a favor de empresas con contratos resueltos

La titular del MTC, Paola Lazarte, afirmó que en el sector de comunicaciones, si bien en el 2022 la ejecución de proyectos fue 73% mayor que en el 2020 (pandemia), resultó un 29% menor que en el 2019 (prepandemia).

Además, manifestó su preocupación por los contratos que fueron resueltos en el 2019, por tres proyectos de redes regionales en Cajamarca, Tumbes y Piura, ya que en el 2022 se han emitido laudos arbitrales a favor de las empresas.

Actualmente estas decisiones arbitrales están en impugnación por la Procuraduría del MTC.

Asimismo, la ministra Lazarte afirmó que una de las tareas del MTC en el sector de telecomunicaciones es determinar cuál será la forma de continuidad de la Red Dorsal de Fibra Óptica, pues actualmente se encuentra en manos del Estado luego de que en el 2021 se resolviera el contrato con Azteca.

Habrá también un reordenamiento del espectro de la banda 5G.





Cifra

27,000 Kilómetros. Tiene la red vial nacional, de las cuales están pavimentados unos 22,675 kilómetros. Están pendientes más de 4,000 kilómetros.