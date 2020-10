La “nueva normalidad” ha reconfigurado varios aspectos de la vida cotidiana. En la pandemia, el 57.7% de peruanos está solventando sus gastos principalmente con recursos que provienen de otras fuentes más allá de los ingresos del hogar per sé (salarios o remuneración), reveló la última encuesta nacional setiembre-octubre de Datum.

En detalle, un 15.8% de encuestados está cubriendo sus gastos sobre todo con sus ahorros, cifra que se elevó 15 puntos porcentuales (pp) respecto al resultado de julio . El 20.2% del nivel socioeconómico (NSE) A/B y el 19.7% del D/E respondieron en este sentido.

El retiro de la AFP -aprobado por el Congreso y el Ejecutivo meses atrás- también es otra fuente importante (10.9%), en especial para los de 35 a 44 años (16.2%) y de 45 a 70 años (10.9%).

Incluso otro grupo contestó que cubre sus gastos principalmente con deudas o préstamos (10.2%); el bono otorgado por el Estado (6.3%), entre otros. Quienes más se han endeudado -sobre el promedio- son los del NSE D/E (13.2%); en tanto, un 8.8% en el ámbito rural y el 7.4% del estrato D/E son los que están manteniéndose con el subsidio estatal.

Ingreso promedio

En contraparte, existe un 42.3% de peruanos que señaló estar solventando sus gastos con sus ingresos. ¿A cuánto ascienden? La encuesta mostró que el ingreso promedio mensual en setiembre (la suma de todos los miembros de un hogar) fue S/ 1,698, lo que significó S/ 491 más que lo registrado en junio (S/ 1,207), pero todavía está por debajo de los niveles prepandemia.

Desagregado por estratos, el 26.7% de encuestados del NSE A/B tuvo ingresos desde S/ 931 hasta los S/ 2,000; y el 37.7% tuvo ingresos de más de S/ 2,000 al mes. Contrariamente, en los otros NSE hay un porcentaje importante que tiene ingresos hasta por S/ 930 y otro grupo recibe desde S/ 931 a S/ 2,000.

En el área rural, el ingreso promedio de la mayoría de encuestados estuvo por debajo del salario mínimo.

Situación laboral

Los peruanos que todavía no pueden trabajar (pero lo hacían antes de la pandemia) se redujeron de 51% en julio a 33% en setiembre-octubre; sin embargo, cuando se mira en detalle, todavía hay un 40.3% del NSE D/E que aún no se reincorpora al mercado laboral. A esto se suma un 17% de peruanos que no trabajaba antes de la pandemia -y aún no lo hace.

El otro 50% de encuestados se encuentra trabajando actualmente, y esto significó un incrementó en 12 pp comparado con el resultado de julio (38%). La cifra se divide entre las personas que trabajan desde casa (20%), de manera presencial (14%) o acaban de reanudar sus labores (16%).

Entre los que están laborando, solo el 26% indicó hacerlo en una empresa informal. Este promedio se incrementa cuando se revisa el ámbito rural: el 43.1% declaró estar trabajando de manera informal.

Recuperación económica

Hay menos optimismo. El 69% de peruanos respondió que la economía del país se recuperará entre uno y dos años, o incluso podría tomar más de dos años. Este porcentaje es 49 pp mayor que el registrado en julio pasado (20%).

En Lima, el 42% de encuestados señaló que la recuperación tardaría entre uno y dos años, en tanto, 30% declaró que tardaría más que eso. Además, el NSE A/B (74%) y el C (72%) dieron una respuesta similar.

Es más, en un contexto aún deteriorado por la pandemia, el 42% considera que su principal problema -en materia económica- es que los ingresos no alcancen o disminuyan, sobre todo entre los peruanos de 35 a 44 años (48%).