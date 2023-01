Los envíos de juguetes y juegos peruanos a nivel mundial entre enero y octubre del 2022 generaron ganancias de US$ 12′767,000, informó este lunes la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este monto significa un incremento de 16.3%, a comparación del mismo periodo en el 2021, que se obtuvo US$ 10′977,000.

El gremio empresarial detalló los juguetes con mayor demanda fueron los que representan animales o seres humanos (US$ 11′382,000) con un crecimiento de 40.7% y una participación del 89.2% de lo exportado.

Es más, muñecas y muñecos (US$ 659,904), prendas y sus accesorios (US$ 169,757), naipes (US$ 92,818) y rompecabezas (US$ 66,343) también fueron lo más solicitados.

Estados Unidos y Canadá, mayores compradores

En relación a qué países han realizado mayores compras de juguetes peruanos en el periodo mencionado, ADEX precisó que Estados Unidos y Canadá fueron los que realizaron mayores compras, incrementando en 10.2% (US$ 6′562,000) y 15% (US$ 3′575,000), respectivamente.

Ambos países representaron el 79% del total exportado.

Los países que completan la lista son China (US$ 792,108), Colombia (US$ 263,054), Australia (US$ 220,449), Corea del Sur (US$ 156,220), Brasil (US$ 141,023), Chile (US$ 127,977), Panamá (US$ 122,360), Suiza (US$ 103,000), Alemania (US$ 80,128) y México (US$ 76,390).

LEA TAMBIÉN: Los tres cambios laborales para los que deben prepararse las empresas para este 2023

Ventas mundiales de juguetes

Cabe señalar que, en el 2022, la venta mundial de juguetes y juegos alcanzó un alrededor de US$ 227,8 mil millones.

Pese a ello, en el informe elaborado por el gremio prevé que el 2025 se debería obtener ventas cercas a US$ 339,1 mil millones. Esto significaría un incremento de 6.9% desde el 2022 a 2025.

En otro punto, precisa que China, India, EE.UU., Indonesia y Japón fueron los cinco países con mayor comercialización (exportación y mercado interno) de los de juguetes peruanos en el 2022.