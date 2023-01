1. Las nuevas condiciones del teletrabajo. El 31 de diciembre del 2022 vence la vigencia del trabajo remoto y a partir del 1ero de enero del 2023 rige la nueva ley de teletrabajo.

La ley del teletrabajo recoge algunas flexibilidades del trabajo remoto. Por ejemplo, que el trabajador pueda pactar con el empleador que asumirá el costo por el uso de los equipos, como Internet y electricidad.

No obstante, hace unos días el Ministerio de Trabajo prepublicó el proyecto de reglamento de la ley del teletrabajo, el cual deja de lado esta posibilidad.

Al respecto, el abogado laboralista César Puntriano, socio principal en el Estudio Muñiz, refirió que el reglamento es ilegal, pues va contra lo dispuesto en la ley del teletrabajo.

Frente a ello, espera que el reglamento sea corregido cuando sea publicado en los próximos días (hoy se encuentra en etapa de comentarios).

“Hay tiempo para corregir el error. Pero si no se corrige, las empresas podrían seguir pactando no compensar, pues la ley predomina sobre un reglamento”, subrayó Puntriano.

En ello coincidió el abogado laboralista Dante Botton, asociado principal del estudio Payet. “La ley del teletrabajo sí permite el pacto para que no haya compensación, eso ha permitido el éxito del trabajo remoto. Si el reglamento de la ley del teletrabajo no cambia respecto a la prepublicación, el empleador podría decidir no hacerle caso”, anotó Botton.

2. Compensación de horas no laboradas. El pasado 30 de noviembre del 2022 el Ejecutivo publicó la Ley 31362, la cual modifica la forma de contabilizar las compensaciones de las horas no laboradas por el personal de riesgo que no trabajó durante la pandemia (ni de forma presencial ni remota) y tuvo licencia con goce de haber.

Se ha establecido el esquema del 3x1. Es decir, por cada hora laborada en sobretiempo o por capacitaciones fuera del horario regular de trabajo, servirá para compensar tres horas por recuperar. Asimismo, cada día restado de las vacaciones servirán para compensar tres. En resumen, se redujeron las horas por compensar a un tercio.

Además, Botton recuerda que otra disposición de la norma prohíbe descontar las horas por compensar de la liquidación, cuando el trabajador se desvincula de la empresa.

“Y se da un año para realizar las compensaciones, desde la fecha de emitida la ley. Tras ese plazo, las horas pendientes por compensar quedan condonadas”, anotó.

3. Promoción del empleo. En octubre y diciembre pasado el Ejecutivo envió dos proyectos de ley al Congreso (PL 3401/2022-PE y PL 3820/2022-PE), los cuales buscan promover el empleo juvenil y la contratación de más trabajadores en general.

En el primer caso, se crea un subsidio por 6 meses para impulsar la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, siempre que su sueldo no sea superior a los S/ 1,700 y que laboren en empresas que no tengan más de 100 trabajadores.

Las mujeres que sean contratadas a plazo indeterminado gozarían de un subsidio del 55% de su sueldo por los 3 primeros meses de su contrato y, luego, del 27.5% de su sueldo, hasta cumplir con el plazo de 6 meses.

Para los hombres se cubrirá el 45% de su sueldo y luego el 22.5%.

El segundo proyecto otorga un beneficio tributario a las empresas que contraten a más trabajadores, sin distinción de edad, pero que tengan una remuneración máxima también de S/ 1,700. Para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, podrán aplicar una deducción adicional equivalente al 50% de la remuneración básica que se pague al nuevo trabajador.

Los proyectos están pendientes de debate y votación en el Pleno del Congreso. Solo en caso de aprobarse podrían ser aplicados por las empresas, tras la promulgación de las respectivas leyes.

Al respecto, César Puntriano, si bien considera que los proyectos tienen buenas intenciones, advierte que sus efectos podrían ser marginales para el mercado laboral.

“Una medida más potente es dar seguridad jurídica que impulse a las inversiones y crear un régimen especial con menos costos laborales y que sea menos rígido frente al despido”, anotó.