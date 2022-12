La presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un llamado a la calma para que cesen las violentas manifestaciones en el país y no ahuyenten a los inversionistas privados.

“Tenemos que trabajar la inversión privada. Si seguimos con el caos, entonces, generamos para el mundo un inseguridad jurídica, política, social y económica, así no van a venir los inversionistas. Si no vienen los inversionistas al Perú de dónde va a sacar el Estado para poder atender todas aquellas demandas insatisfechas de nuestro Perú profundo”, dijo en diálogo con RPP.

Agregó que si el Perú no genera espacios de trabajo e industria solo seremos un país de materias primas.

“Hay experiencia de otros países, que sin tener la riqueza que tiene el Perú, como oro, plata, zinc, exportan tecnología, y nosotros solo exportamos materia prima, queremos que eso se revierta. quizás en este año y meses de gobierno es imposible poder buscar todo este cambio en la producción, en la generación de empleo, en la industria pero podemos dejar los cimientos para que esto suceda”, refirió.

Acuerdos en Las Bambas

En otro momento, la presidenta manifestó que se conformó subcomisiones para atender la problemática que existen entre las comunidades y la minera Las Bambas.

“Ya estuve en Las Bambas, hemos conversado en Challhuahuacho (Apurímac) y hemos llegado a algunos acuerdos. Para el otro sector de Colcabamba se conformó una comisión, y dije ‘que haya una subcomisión por cada una de las seis comunidades’”, acotó.

Añadió que desde el Ejecutivo van a retirar el estado de emergencia en Apurímac.

Sobre el corredor minero, la mandataria pidió calma a la comunidad para que no haya mayor convulsión. “Sobre la violencia no podemos conversar, cuando se grita no nos escuchamos, pero si ponemos sobre la mesa para tejer esos puentes de diálogo vamos a poder entendernos y poder trabajar”, expresó.

Tía María

Dina Boluarte detalló que en su Gobierno no podrá el tema de la minería en Tía María por encima de la vida y el agua.

“Hay que conversar, nada está cerrado, pero se tiene que respetar la vida, se tiene que respetar el medio ambiente. El agua es vida. No podemos anteponer el tema del oro, la plata, por encima de la vida y el agua”, ratificó.

“Piura se está quedando sin agua”

Con respecto al tema de saneamiento y agua en Piura, Boluarte sostuvo que es una situación bastante preocupante y que se trabajará para resolver este tema.

“ Piura es una región que se está quedando sin agua . Yo estuve en campaña en el asentamiento humano Paraíso y el agua que llega ahí es más costoso de lo que en San Isidro o Miraflores se paga , porque cada cierto tiempo sube el cisterna y como los baldes no tiene circulación son aguas contenidas”, puntualizó.

También señalo que el alcalde electo le comentó que en los papeles del Ministerio de Vivienda se señala que la obra de agua y desagüe está concluida, pero no es así.

“Me pregunto, ¿a dónde se ha ido ese dinero? Vamos a revisar todos los expedientes para darle solución. Por eso pusimos a una mujer en el ministerio, como Hania Pérez de Cuéllar, que es muy firme y que conoce el trabajo”, aseveró.