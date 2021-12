A pocas semanas de cerrar el 2021, Properati realizó un ranking anual para conocer cuáles son los barrios donde el metro cuadrado de las viviendas en venta es más caro en América Latina.

Para ello, analizó más de 35,000 propiedades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El informe destaca que Puerto Madero (Buenos Aires, Argentina), Vitacura (Santiago de Chile, Chile) e Ipanema (Río de Janeiro, Brasil), integran el Top 3 de los barrios más caros de la región. Lima se ubica en el séptimo lugar de este ranking con el distrito de San Isidro.

Barrios más caros de Perú

San Isidro (Lima), se ubica en el puesto número siete del ranking general con un precio de US$ 2,415 para el metro cuadrado. En esta edición del estudio (2020-2021), el distrito de San Isidro ingresa al ranking en comparación con el del año pasado (2019-2020), en el que solo figuraba el distrito de Barranco.

“El moderno barrio de San Isidro registró una variación de precios de -6% respecto al ranking del año pasado. Una pequeña muestra del ajuste que hay en el mercado respecto a la oferta y demanda”, indicó Carlos Vourakis, director comercial de Properati en Perú.

En cuanto al ranking de los barrios de clase media más caros, Jesús María se ubica en la séptima ubicación con un costo de US$ 1,713 para el m2. Este distrito figura por segundo año consecutivo en el ranking, pero bajó dos posiciones: en el informe del 2019-2020, ocupaba el quinto lugar con un ticket promedio de US$ 1,795.

Barrios exclusivos en LatAm

El podio de barrios exclusivos de América Latina es liderado por Puerto Madero (Buenos Aires, Argentina), con un precio promedio de US$ 6,002.

En segundo lugar se ubica Vitacura (Santiago de Chile, Chile) con US$ 4,419 el m². Luego se encuentra Ipanema (Río de Janeiro, Brasil), con un valor de US$ 3,831 el m².

Le siguen Vila Nova Conceiçãoa (San Pablo, Brasil) con US$ 3,587; y Carrasco (Montevideo, Uruguay) con US$ 3,333 el metro cuadrado.

Además, componen la lista barrios de Quito, Guayaquil, Cuenca, Rosario, Córdoba y Ciudad de México.

Barrios de clase media

En la categoría de clase media, el estudio señala que Ñuñoa (Santiago de Chile, Chile) con un costo de US$ 3,689; Parque Batlle (Montevideo, Uruguay) con US$ 2,534; y Caballito (Buenos Aires, Argentina) con US$ 2,503, integran el top 3 de este ranking.

Entre los barrios que más incrementaron su valor fueron Nuñoa (Chile) y San Jerónimo Lídice (México) con un incremento de su valor de aproximadamente 20% en el lapso de un año.

VIDEO RECOMENDADO

La agrupación británica ofrecerá un concierto inigualable en el Estadio Nacional este 20 de septiembre del 2022 como parte de su gira “Music of the Spheres”. En el siguiente video, conoce todos los detalles de su regreso al Perú.