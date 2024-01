De acuerdo con Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio constructor, en el primer trimestre del año la construcción tendría un repunte, debido a un efecto “rebote”.

“Aún no hay un dato de esa proyección, pero hay que recordar que el primer trimestre del año pasado fue muy malo por los problemas sociales con las marchas, bloqueo de carreteras y (el ciclón) Yaku. Hay una base, así que se espera un buen crecimiento”, remarcó.

Sin embargo, para lo que resta del 2024, la situación aún es incierta. “Si van a seguir parando obras, de qué vale invertir. En el cálculo de obras públicas paralizadas a diciembre pasado, según la Contraloría, hay 2,298 por S/ 26,900 millones, cifra que sigue creciendo. Seguimos con el mismo modelo y no destrabamos nada”, refirió Valdivia.

S i el Gobierno no empieza a dar esas señales claras no habrá crecimiento del producto bruto interno (PBI) construcción este año, dijo el representante de Capeco. “Probablemente lleguemos a (un crecimiento de) 0% si es que no hay mejores perspectivas para los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y la inversión minera se comienzan a trabar”, dijo.

Valdivia mencionó que si se cumple con mejores condiciones para la inversión minera será un buen punto de partida para no caer en el sector y así llegar a un 3.3% de crecimiento , pero por un efecto estadístico.

Explicó que en etapas iniciales de estos megaproyectos, y como parte de ellos, debe aprobarse un Plan de Desarrollo Territorial en sus zonas de influencia.

“Se necesita trabajar en agilizar la ejecución de vivienda social, que es un arma contracíclica. Además, se debe destrabar proyectos”, puntualizó.

Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, recordó que durante el verano normalmente inicia la temporada de lluvias en algunas ciudades del país que pueden retrasar las inversiones (las obras). Este año, con El Niño costero había el riesgo de que las precipitaciones se intensificaran, con lo que el retraso podría ser mayor.

Sin embargo, ahora se pronostica un fenómeno de El Niño sobre todo débil por lo que “el resultado de dicho sector podría terminar en positivo en los tres primeros meses del 2024”. “Parece que El Niño costero será leve este año. Con ello, así que el primer trimestre sería ligeramente positivo”, comentó a Gestión.

Agregó que para el resto del año, la dinámica en la actividad económica va a depender de las políticas públicas que se ejecuten. La principal es que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, genere confianza en el sector privado, apuntó. “Las señales que suele dar, a través de las políticas públicas del gasto, no necesariamente han convencido al sector privado”, aseveró.

Por tal motivo, Von Hesse manifestó que, si las políticas públicas mejoran en el primer semestre y se le pone más atención al sector privado, por ejemplo, promoviendo algunos proyectos mineros paralizados y coordinando mejor proyectos e infraestructuras bajo Asociación Público-Privadas, se esperaría que el sector construcción crezca en el 2024 .

Caso contrario ,“si seguimos con la inercia, en donde el Gobierno peruano tiene poca predictibilidad para las inversiones, entonces habrá un crecimiento moderado. Por un ‘rebote’ estadístico el crecimiento sería solo de 2% o 3%”, anotó.

El exministro subrayó que para hablar de que el sector construcción salió del estancamiento, se tendrían que ver cifras de crecimiento por encima del 6% o 7%.

¿Qué otras medidas para impulsar el sector construcción?

Para Valdivia, la recuperación del sector construcción exige correcciones urgentes en la gestión de las políticas de vivienda y de obra pública . Sostuvo que el destrabe de obras paralizadas exige involucrar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Contraloría en las decisiones, para reducir aversión al riesgo de funcionarios.

Añadió que persisten criterios inadecuados para seleccionar a consultores, constructores y supervisores, así que se requiere modificar el reglamento de contrataciones. “Se debe mejorar control en ejecución de obras en gobiernos subnacionales, incluyendo administración directa. Se requiere participación del Colegio de Ingeniero del Perú (CIP)”, apuntó.

A pesar de los ofrecimientos del Gobierno, precisó que hasta ahora no están asegurados los recursos suficientes para financiar el Bono del Buen Pagador (BBP) del programa Mivivienda.

El director ejecutivo de Capeco manifestó que hay S/ 100 millones de autorización al Ministerio de Vivienda para que pueda reajustar las partidas de su presupuesto y destinarlo al BBP, pero eso solo duraría entre tres o cuatro meses.

“Se necesitarían alrededor de S/ 300 millones para superar el récord de 13,500 operaciones desembolsadas en el 2023. Se había ofrecido S/ 200 millones, que no alcanzarían para igualar las 11,500 viviendas financiadas en el presente año. Pero, a la fecha, solamente hay el compromiso de asignar S/ 100 millones”, indicó el director ejecutivo de Capeco.

