En esta edición 2024 del APEC, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) es uno de los gremios nacionales que participará de dicha reunión, que se realizará el día de mañana, como parte del cierre del foro.

Gestión conversó con Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, quien dio detalles de lo que planteará el sector empresarial de cara al APEC del 2025, que se realizará en Corea. Además, hizo un análisis de lo que debería ocurrir en Perú luego de esta cumbre.

Apoyo conjunto

Bustamante señaló que el ABAC ha tenido cuatro reuniones en 2024, sobre cuyos resultados se ha elaborado un informe que será entregado a los líderes del APEC.

“Se ha venido trabajando durante el año. Este documento final incluye los avances en torno a la liberalización del comercio, promoción de nuevas tecnologías, tecnología libre, seguridad alimentaria e inteligencia artificial. Es muy importante también cómo les dotamos a las micro y pequeñas empresas de herramientas para que puedan globalizarse”, comentó.

El objetivo con dicha presentación es que los países miembro del APEC puedan diseñar “una regulación más amigable e infraestructura que pueda, con herramientas tecnológicas hacer la diferencia”, agregó Bustamante.

El presidente de la Confiep remarcó que Perú es una las economías APEC con mayores índices de informalidad, por lo que este también es un tema sobre el cual se han trabajado propuestas de mejora en el ABAC.

“Eso es una debilidad para nuestros ciudadanos y para la competitividad del país. Hemos hecho una serie de propuestas y análisis que serán entregados a los líderes”, indicó. Así, espera que tras recibir estas iniciativas, se bajen las barreras hacia la formalidad con simplificaciones administrativas.

Bustamante explicó que un punto a resaltar en el marco de dicha reunión será la influencia del puerto de Chancay, que se ha inaugurado oficialmente el día de ayer como parte de la agenda del APEC.

Sobre el impacto de esta infraestructura portuaria en la economía peruana, el líder gremial destacó cómo favorecerá a las exportaciones peruanas, sobre todo en el sector agroexportador.

“Durante la presentación se mostró un vehículo ensamblado que se embarcó en el puerto de Shanghai y llegó ayer al Perú. Se llevaron un contenedor de arándanos que vale US$ 120 mil, el vehículo no debe pasar de los US$ 30 mil. Ese es el tipo de intercambio que tendremos. Nos hará más competitivos, sin duda”, comentó.

Congresistas involucrados

Otra rama del foro es el APEC Ciudadano. Como parte de las actividades de este programa, Bustamante aseguró que, por primera vez en la historia, el Congreso peruano realizó una reunión paralela entre su mesa directiva y autoridades subnacionales.

El objetivo fue acordar una agenda sobre las proyectos de ley más urgentes para el país. Según el presidente de la Confiep, fueron tres las iniciativas a las que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se comprometió a priorizar en su agenda.

“Uno es el tema del cabotaje. Dos; la ley para las Zonas Económicas Especiales (ZEE); y tercero una nueva ley agraria. Creo que las tres son noticias buenísimas para facilitar desde el Congreso”, refirió.

Sobre la llamada ley marco para las ZEE, que permitiría la gestión privada de estos espacios con beneficios tributarios, Bustamante dio sus impresiones respecto a la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no valida proponer una tasa del Impuesto a la Renta (IR) del 0%.

“Las ZEE son una gran oportunidad. Tenemos que promover polos de desarrollo industrial orientados a la exportación. La razón de que se dé un plazo con una tasa cero para el IR es normal, porque son empresas que, sin ese esquema, no vendrían al Perú”, respondió.

El presidente de la Confiep aseguró que lo correcto sería que ese plazo con tasa cero del IR sea de entre 10 a 15 años, ya que es el tiempo adecuado para que una empresa “madure” y pueda generar las utilidades necesarias para realmente contribuir a la recaudación tributaria peruana.

“Los primeros años de una inversión de esa magnitud, como una planta ensambladora de Toyota o BYD, igual no pagaría impuestos, porque no tiene utilidades. Las empresas de esa magnitud demoran en rentabilizar mucho tiempo”, aseguró.

Bustamante también remarcó la necesidad de, además de impulsar la ley marco para las ZEE, diseñar una estrategia paralela de atracción de inversiones muy grandes.

“Como Confiep proponemos que se dé un cambio de zonificación en los valles de Chancay y Huaral porque hay suelo disponible, con agua. Eso, más generar infraestructura vial podría facilitar la creación de zonas industriales hacia el puerto de Chancay”, refirió. El APEC CEO Summit, agregó, es el espacio ideal para tocar este tipo de temas.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.