Es por ello que se abren cuentas bancarias donde poder recaudar las cuotas de mantenimiento mensual de los propietarios. Suelen ser cuentas a nombre de una persona -el tesorero designado- o también mancomunadas, donde se suma el presidente de la Junta de Propietarios del Condominio.

Debido a la importante cantidad de dinero que ingresará en esa cuenta, esta puede ser sujeta de fiscalización de parte de la Sunat para descartar un desbalance patrimonial, por lo que los especialistas sugieren tomar dos precauciones principales para poder hacer el sustento correspondiente frente a la autoridad tributaria.

La primera recomendación será que la designación del tesorero debe estar formalizada en un libro de actas del condominio, pues así la persona podrá sustentar que es la persona a cargo de la recaudación de los fondos, indicó Juan Carlos Esquivel, Socio de E&C Consultores Legales.

“Si una cuenta tiene ingresos por más de S/ 30,000 en seis meses, el banco está obligado a informar a la Sunat, por lo que podría ser sujeto de posterior fiscalización”, subrayó.

La segunda precaución es tener el registro bancario de las transacciones de la cuenta del condominio. Allí se debe identificar que los ingresos provienen de los propietarios que están pagando su cuota de mantenimiento.

“Para ello ayuda que el tesorero entregue un recibo a cada propietario por el pago de mantenimiento, pues así se lo identifica como tal. Si bien no hay la obligación de entregar un comprobante por el pago de mantenimiento, puede darse un recibo simple, pues este documento no está regulado, por lo que no tiene un formato especial”, anotó.

“Cumpliendo con estas dos precauciones, no tendrás ningún problema en caso de una fiscalización de Sunat”, remarcó Esquivel.

En ello coincidió Paul Soto, Gerente de Housing, empresa administradora de condominios, quien recuerda que en los últimos años la Sunat ha realizado algunas fiscalizaciones en condominios.

“Sunat ya conoce este tipo de organizaciones, que han ido aumentando en los últimos años, por lo que al fiscalizar pide el libro de actas y con la revisión del estado de cuenta bancaria quedan justificados los ingresos”, refirió Soto.

“Los ingresos mensuales en un condominio suelen ir desde los S/ 20,000, en caso de un solo edificio, hasta los S/ 150,000, cuando son grandes condominios con mayores servicios por pagar. Algunas personas no aceptan ser tesoreros por temor a la Sunat, pero hasta ahora no se conoce de un caso donde se haya sancionado”, subrayó Soto.

Existe una tercera recomendación, aunque no indispensable: realizar una auditoría de la cuenta del condominio. “Es difícil que el condominio lo apruebe, por los gastos que implica, además que los condominios siempre tienen problemas de fondos por la morosidad. Y esta auditoría no es indispensable si se toman las otras precauciones”, refirió Juan Carlos Esquivel.

“Los condominios que cuentan con recursos contratan los servicios de un contador para realizar la auditoría del balance anual de la cuenta del condominio, pero no es indispensable. El costo varía entre S/ 1,800 y S/ 2,400″, refirió por su parte Paul Soto.

