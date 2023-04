“Un departamento bien ubicado, que tenga un 80% de ocupación al mes, al alquilarse por días puede generar hasta 50% más de ingresos que rentarlo por meses”, subrayó Carlos Vourakis, director comercial de MAK inmobiliaria.

Por ejemplo, un departamento que es alquilado por US$ 600 al mes, se puede rentar a US$ 45 por noche, indicó el especialista. En 20 días habrá generado US$ 900.

Pero el mercado de rentas cortas no es para todos los inmuebles sino, como ya se ha adelantado, funciona para los que tienen alta demanda; y para ello será clave la ubicación.

“Esto funciona sobre todo en los distritos de Lima Top, como Miraflores, San Isidro y Barranco, pero también en zonas cercanas como Lince y San Borja”, refirió Vourakis.

LEA TAMBIÉN: Tres errores a evitar al comprar un inmueble para alquilarlo

Por su parte Nicolás Sifuentes, Gerente General de Icon House Perú, compañía que administra departamentos para rentas de corto plazo, destacó que este sector ya se encuentra en recuperación, tras el impacto de la pandemia.

“Es un segmento muy atractivo, pues se convierte en una alternativa a los hoteles tradicionales. Y al propietario le puede generar mayores ingresos que en contratos mensuales o a un año. En los departamentos mejor ubicados la renta puede llegar a US$ 100 por noche”, remarcó Sifuentes.

“Y también le ofrece la ventaja al propietario de contar con disponibilidad de su departamento en algunos días del año, algo que no suele ocurrir con los alquileres mensuales o anuales”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Las cinco zonas de Lima más rentables para invertir en una vivienda

Explicó que son tres los principales tipos de demandantes de alquileres temporales. El principal segmento lo componen los turistas extranjeros. “Suelen alquilar entre tres a cinco días”, anotó Sifuentes.

El segundo segmento son los turistas internos. Y en tercer lugar también existe demanda de ejecutivos que buscan alquilar por viajes de trabajo.

Airbnb y Booking destacan como los principales portales de difusión de los alquileres temporales, indicaron los especialistas.

Sifuentes refirió que algunos propietarios recurren a empresas administradoras para tener ayuda en la difusión y gestión del inmueble.

“Así ya no tienen que preocuparse en la promoción del inmueble, y en la gestión, como la limpieza, cambio de toallas, entre otros detalles”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Precios de alquileres suben fuerte en Lima debido a mayor demanda

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí