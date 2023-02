Tal como lo adelantó Gestión, la Comisión de Economía del Congreso de la República no otorgó facultades legislativas al Gobierno para simplificar el régimen tributario de las micro y pequeñas empresas (mypes).

La intención del Ejecutivo es crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónicos; lo que incluye modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado, suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario - RMT.

Es decir, modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT).

La presidenta de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán, en sesión conjunta con la Comisión de Descentralización, manifestó que es una propuesta interesante, pero no tuvo sustento suficiente.

“Se consideró que lo más conveniente es que el Poder Ejecutivo remita un proyecto de ley al respecto ante el Congreso para promover un debate amplio sobre el tema, convocado a representante de las mypes, ello considerando que una ley como esta no podrá ser implementada en el 2024″, mencionó.

Sustentación del Ejecutivo

Marco Camacho, director general de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que la idea es no tener dispersión de regímenes: Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) o Régimen General, porque es complejo para una mype al momento de elegir.

“Y para el mediano o gran empresa, que no es un buen contribuyente, es un caldo de cultivo para tener acciones de evasión, elusión o arbitraje. La propuesta es mantener el RUS, en donde hay 600,000 contribuyentes que no llevan libros, y cambiar el límite (de hasta S/ 8,000) que no sea mensual sino anual. Por ejemplo, si soy una empresa que vende helados en febrero o marzo puedo pasarme del límite, entonces, seré expulsado del régimen. El otro tema es que el límite mensual, y en nuestra propuesta anual, vaya creciendo con el tiempo con un múltiplo de la UIT”, dijo.

Asimismo, Camacho explicó que el RER y RMT se deben eliminar, para solo quedar con el RUS y el Régimen General.

También la Comisión de Economía no le dio luz verde al Ejecutivo para legislar en implementar el tratamiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicable a las cooperativas agrarias.

Al igual que en el régimen tributario mype, coinciden con el diagnóstico del Ejecutivo, pero consideran que no se precisa cuál será la forma de regular las imprecisiones, inconsistencias y vacíos normativos tanto para el IR como para el IGV.