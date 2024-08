Ilich López, nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso, señaló que planteará una modificación a la ley que establece topes a los intereses por préstamos.

El parlamentario considera que esta norma crea el escenario ideal para los extorsionadores porque muchos ciudadanos quedan fuera del sistema bancario al retrasarse con sus cuotas y dañar su historial crediticio.

“No veremos la derogatoria, sino la modificación. A través de una ley del Congreso de la República se ha generado un espacio favorable a estos delincuentes (del gota a gota) para que capten clientes, a los emprendedores. Este es el tema de los topes financieros. Está bien que para los clientes que no tienen riesgo, que tienen sus cuotas al día, existan estos topes. Igual la competencia hace que ellos tengan intereses bajos”, expresó para RPP.

“Si usted se ha demorado dos días en su pago, entonces ahora es un cliente de riesgo. Y como es un cliente de riesgo, yo tengo que subirle un poco la tasa de interés, pero ya no le voy a dar crédito porque la ley me dice que no puedo subir esa tasa de interés porque es usted un cliente riesgoso. Entonces ya no lo atiendo. Y se va a otra entidad financiera y tampoco lo atienden. Y como necesita dinero, ¿a dónde cae? Al gota a gota”, agregó.

López se pronuncia sobre la Sunat

Posteriormente, Ilich López se refirió a la recaudación de impuestos y pidió a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) dejar su “rol punitivo” para que las pequeñas empresas puedan acceder fácilmente a los créditos.

“Cada año necesitamos darle al mercado laboral 350,000 puestos de trabajo, que son los puestos que se necesita incrementar para las nuevas personas. Para eso se necesita crecer al 5%”, dijo.

“Debemos necesariamente impulsar la inversión en los sectores que dan mayor trabajo: servicios, agricultura, metalmecánica, producción, pesca. Para que los inversionistas de todo tipo, nacionales y extranjeros, inviertan en estos sectores que dan mayor cantidad de trabajo, necesitan las reglas claras, y que el Estado también invierta. No olvidemos que el 60% del PBI se basa en el consumo privado”, añadió.

“La Sunat debe de dejar ese rol punitivo, castigador para tener un rol de acompañamiento, educador, fortalecedor. Necesitamos darle crédito a las micro y pequeñas empresas”, finalizó.