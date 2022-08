¿A cuánto ascienden las inversiones colombianas en el Perú?

Ascienden a US$ 22,000 millones, acumuladas en los últimos 20 años (ver vinculada). El sector más importante es el de energía, que representa un 45% de las inversiones de empresas grandes (ver tabla) y de aquellas que hacen la infraestructura en torno a esas inversiones. Este año han llegado al Perú nueve empresas nuevas provenientes de Colombia y cinco más se alistan para arribar.

¿Qué nuevas inversiones hay?

Por ejemplo, están viniendo US$ 30 millones de inversiones, nuevas y reinversiones. Ahí tenemos a Autoniza, ocho concesionarios Chevrolet GM (US$ 15 millones); Experta Salud (US$ 5 millones); Red Verde del Perú, empresa de transporte courier (US$ 4 millones); Dimel, fabricante de postes de iluminación (US$ 3 millones); Dattis del Perú, agencia de relaciones públicas, que es la primera en Colombia; Joyco, empresa de supervisión de obras, entre otras.

¿Cuál es el flujo anual de inversiones colombianas y a cuánto llegará este año?

En los dos últimos años, por la pandemia, cayeron las inversiones colombianas al Perú. En el 2021, alcanzaron los US$ 1,780 millones. El 2022 ha sido muy incierto para los inversionistas colombianos, pero las que están llegando alcanzarían a US$ 500 o US$ 600 millones en este año.

¿Qué tanto afecta la crisis política actual las decisiones de inversión colombianas hacia el Perú?

Teníamos inversiones de unos US$ 1,500 millones anuales en promedio. Estamos hablando de que se han dejado de invertir unos US$ 1,000 millones en el Perú provenientes de Colombia, por la crisis política actual.

Las empresas grandes han pausado sus inversiones hasta que la situación sea más clara, pero Perú sigue siendo un mercado natural para Colombia. El empresario colombiano viene y apuesta por el Perú, a pesar de esa incertidumbre política.

¿La elección de un presidente de Izquierda en Colombia alejará las inversiones hacia su país?

En Colombia (cuyo PBI crece hoy a 6.7%) no pasó lo que en Perú (salida de capitales por la elección de Pedro Castillo), porque se está a la espera de que pasen los primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro. Él ha nombrado a un buen presidente del Gabinete ministerial, quien logró buenas coaliciones en el Congreso; también designó buenos ministros. Es decir, le ha dado buenas señales al sector empresarial de que su gobierno no va a ser uno de izquierda populista sino de centroizquierda y que va a respetar la estabilidad jurídica.

¿A cuánto ascienden las exportaciones colombianas al Perú?

Por la pandemia, cayeron 25.5%, de US$ 1,146 millones en 2019 a US$ 854 millones en 2020 y en 2021 se recuperaron a US$ 1,081 millones (26.6%), pero todavía están 5.6% debajo del nivel del 2019. Entre enero y abril del 2022, han caído 5.1%, ubicándose en US$ 343 millones. Los principales productos fueron polímeros de propileno (4.9% del total), agentes de superficies orgánicas para lavar (4.8%), hullas (4.7%), entre otros.

¿Cuál fue el desempeño de las exportaciones peruanas hacia Colombia?

En el 2021 crecieron 25.7%, a US$ 856 millones, 14.3% más que los niveles prepandemia. A marzo del 2022, aumentaron 21.9% respecto al mismo periodo del 2021, a US$ 243 millones. Los principales productos fueron alambre de cobre (23.5% del total), café (9.3%), zinc en bruto (5.7%), tejidos de punto (4.6%), entre otros.

Grupos de inversionistas colombianos más importantes en Perú

“Colombia es el cuarto p aís que más invierte en el Perú”

Luis Fernando Gómez refiere que actualmente existen 230 empresas colombianas establecidas en el Perú que generan 44,000 empleos directos y 300,000 en forma indirecta. Las inversiones colombianas en los últimos 20 años y hasta el 2022 registran un acumulado de US$ 22,000 millones.

“Colombia es la cuarta economía extranjera que aporta más inversiones al Perú después de Chile, España y China”, y los sectores que destacan son energía, hidrocarburos y eléctrico (45%); infraestructura y construcción (21%); transporte (12%); industrial y comercio (12%); salud (9%) y otros sectores”, refirió.

A inicios de la década de los 90, las empresas colombianas empezaron a migrar al Perú, proceso que llegó a su mayor auge en el año 2000, cuando más de 70 empresas deciden invertir en este país. Entre el 2002 y el 2012 llegan las grandes compañías del sector energía, gas e infraestructura (ver tabla). El CEC reúne a 150 compañías que representan el 80% del total de las inversiones de Colombia en el Perú. De este total, 15 empresas son de capitales mayoritariamente peruanos.