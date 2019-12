Luego que el Gobierno publicara la lista de 31 medicamentos genéricos que deberán contar de manera obligatoria las farmacias privadas, el Colegio Químicos Farmacéutico de Lima indicó que el Estado no está analizando el cómo se administrarán dichas medicinas.

El Decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamosa, explicó que cuando la población busca atención médica, un 40% de los gastos se destina a los medicamentos y ello sale de sus propios bolsillos.

Agregó que existe un desabastecimiento de medicamentos y el Estado lo ha reconocido a través de la publicación del Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad de los medicamentos genéricos, y por lo que ahora se espera que en el menor plazo posible las farmacias y los establecimientos se abastezcan.

Sin embargo, consideró que "el Estado también tiene que entender que el medicamento no se mueve solo”.

“Si yo pongo un centro de salud, tiene que ir un médico y profesional. En el caso del medicamento, el medicamento no viaja solo, tiene que viajar con el farmacéutico para que gestione. No solo vamos a hablar de medicamentos, si no de gestión de medicamentos. Si hablamos de medicamentos y no de gestión, vamos a seguir teniendo problemas”, dijo Llamosa en diálogo con Radio Nacional.

Agregó que los medicamentos genéricos necesitan de profesionales que los administren, esto considerando que en la actualidad existe un déficit de más de 2 mil químicos farmacéuticos.

“El Estado está pensando en los medicamentos, pero no en la gestión", sostuvo.

Los más bajos

Llamosa indicó que el problema en el país es el precio excesivamente alto de los medicamentos genéricos con marca, cuando los genéricos sin marca tienen un menor costo.

Detalló que cuando el Perú realiza compras públicas corporativas de medicamentos el costo es el más bajo de la región, sin embargo, en el sector privado los medicamentos son caros. Según explicó, este es otro problema y ello se debe a que existe una posición de dominio en este momento de las cadenas de farmacias.

“Ellos (los privados) tienen sus propias marcas, propios genéricos de marca, y algunos estudios nos evidencian de que al venderse (por ejemplo) una azitromicina (un medicamento que se utiliza para tratar ciertas infecciones bacterianas) como medicamento genérico cuesta 50 céntimos, con su marca lo venden a 12 soles. Es la primera opción y la única opción que te dan”, sostuvo.

Agregó que en el país existe una serie de medicamentos genéricos con marca y sin marca, y no existe una diferencia sobre efecto en la salud.

“En Perú tenemos casos en los cuales los medicamentos genéricos con marca y sin marca están fabricados en el mismo laboratorio, con el mismo personal. Si le ponen marca cuesta 12 soles y si no le ponen marca cuesta 50 céntimos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna”, aseguró.

En desacuerdo

Este martes la Asociación de Boticas y Farmacias Independientes del Perú (Anabif) mostró su desacuerdo con la lista de 31 medicamentos publicados por el Gobierno, debido a que las observaciones que se presentaron no se tomaron en cuenta.

Agregó que la resolución es antitécnica y promueve la inequidad ya que se castiga al sector privado y no al sector público en caso de desabastecimiento de dichos medicamentos.

Como se sabe, luego de la emisión de la norma las farmacias tienen tres meses para adecuarse a la misma y tras ello, en caso estos establecimientos no cuenten los 31 medicamentos exigidos de manera obligatoria, el Gobierno aplicará multas de hasta 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/8,400.