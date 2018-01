La construcción de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara de Petroperú ha originado un conflicto entre las constructoras españolas Sacyr y Cobra, esta última, filial de ACS.

El pasado lunes 18 de diciembre se llevó a cabo la licitación de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (UA&TC) para el Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT).

El consorcio ganador fue Cobra-SCL UA&TC, conformado por la española Cobra (del grupo ACS) y la china Sinohydro Corporation, por US$ 936.6 millones.

Su competencia fue el consorcio ISFC Talara, conformado por Sacyr, Fluor y Cosapi, que presentó una propuesta de US$ 1,170 millones.

Ante ello, la empresa Sacyr ha presentado un recurso de anulación sosteniendo que la empresa china Sinohydro Corporation, socio de Cobra, está impedida de contratar con el Estado, informó Gatoencerrado.

Informe legal

​Ante ello, el presidente de Petroperú, Luis Eduardo García-Rosell, dijo a Gestión.pe que, “lo que señalan los abogados es que no existe mayor problema, y reitero, eso es hasta este momento”.

Precisó que en los próximos días recibirá el informe legal definitivo, pero adelantó que en el informe legal preliminar no habría ningún problema.

García-Rosell reiteró que, en las bases se estableció un periodo de impugnación y durante dicha etapa ninguna de las empresas participantes realizó algún comentario, más aún la denuncia se presentó la denuncia por parte de una empresa vinculada a un socio de un consorcio y no por los mismos participantes.

“No es la ruta que debieron haber seguido, de acuerdo a las bases del concurso, pero lo estamos evaluando como cualquier denuncia”, expresó.Para esta semana está prevista la firma del contrato por la construcción de las cinco unidades auxiliares, “por lo que hemos visto hasta el momento, es que no habría problemas en suscribir el contrato”, remarcó.

El presidente de Petroperú no quiso entrar en los detalles sobre una posible licitación de las unidades auxiliares para el PMRT.

¿Mayor costo?

​El otro tema, es el costo de la que implica la construcción de las unidades auxiliares, que según lo presupuestado era de US$ 815 millones, pero que en la licitación ganó la propuesta por US$ 936.6 millones, lo que haría superar los costos de US$ 5,400 millones.

Ante ello, Luis García Rosell dijo que dicho monto, “no solo incluye las cinco unidades auxiliares, sino otras obras complementarias adicionales”, detalló. Precisó que, lo que más importa es la inversión global en la que detalla que estará alrededor de los US$ 5,000 millones y no en US$ 5,400 millones como estaba previsto inicialmente.

Combustible Euro 6

Luis García Rosell, presidente de Petroperú dijo que una de las obras no templadas en el presupuesto es llevar a la producción de combustible Euro 6, e indicó que ello implicará obras adicionales que suman alrededor de US$ 100 millones.

Llegar a Euro 6 significa menor emisión de nitrógeno, además de las bajas emisiones de carbono y partículas.