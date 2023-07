Explicó que en esta mesa de trabajo se abordará las acciones para que el Perú se convierta en un destino de grabación para las productoras internacionales y así el país sea considerado como un destino de locaciones fílmicas. Para ello, según precisó, en coordinación con las entidades públicas y privadas se trabajará en un diagnóstico y una propuesta para implementar determinadas acciones.

“Tenemos un diagnóstico ya avanzando, se va a cerrar con los aportes que podamos recibir desde el sector privado. Los atractivos que tiene el Perú son muy amplios en la costa, sierra y selva, lo que permitirá que los productos audiovisuales puedan ver una posibilidad de desarrollo en Perú”, dijo Limo tras presentar la actividad “Arequipa, ciudad de convenciones y exposiciones”.

De igual manera, adelantó que se trabajarán incentivos en términos de impuestos, en coordinación con la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidades que también conforman la mencionada mesa de trabajo.

“Se trabajarán (esos incentivos) para el ingreso al país de equipos de filmación y otros que son importantes para el desarrollo de una película. Entonces, las facilidades de ingreso y evitar la doble tributación van a ser muy importante como incentivos para que vengan a Perú los productores fílmicos extranjeros”, sostuvo.

¿Qué dificultades se identificaron?

La norma que crea la la mesa de trabajo señala que la industria fílmica en Perú ha tenido crecimiento en los últimos años y ha demostrado ser una de las industrias con un gran potencial pues las películas como “Asu Mare”, “Locos de Amor”, “La Foquita: El 10 de la Calle” y “Willaq Pirqa” han tenido éxito en la taquilla, por lo que demuestran la aceptación del público a la cinematografía desarrollada en el país.

En el 2022 se alcanzó un récord al estrenarse 71 largometrajes peruanos en diversas plataformas (cines comerciales, salas alternativas o internet).

Desde el 2010 se han realizado diversos esfuerzos para lograr que el Perú sea un atractivo destino de locaciones fílmicas para producciones internacionales, sin embargo, se reconoce -en el texto de la norma- que estos esfuerzos han sido realizados de manera desarticulada y no han logrado la consecución de sus objetivos, persistiendo una problemática a superar.

Entre dichos puntos figura la ausencia de una normativa de beneficios tributarios para la realización de proyectos cinematográfico y audiovisuales en el Perú, la falta de un procedimiento para la efectiva aplicación de la normativa que otorga Calidad Migratoria de Producción Artística así como procedimientos engorrosos, heterogéneos y burocráticos para la obtención de permisos para el uso de espacios públicos para realizar filmaciones a nivel local y regional.

De igual manera, menciona la falta de uniformidad de requisitos para el uso de áreas naturales protegidas o zonas restringidas y una falta de claridad en la aplicación de la normativa sobre el cobro del pase intersindical a los diferentes profesionales extranjeros, cuyo contrato laboral es con una compañía extranjera

Regiones potenciales

El presidente de Promperú recordó que las regiones de Cusco y San Martín destacaron como destino fílmico en Perú tras la grabación de la película “Transformers 7: “El despertar de las bestias”, el cual alcanzó la asistencia de más de 2 millones de espectadores en las salas de cine peruanas. Pero, existe oportunidades en las demás regiones e incluso la misma capital.

“Es cuestión que los productores fílmicos conozcan un poco estas locaciones y es una de las razones por las que Promperú impulsará los destinos a nivel internacional, para que los mismos productores decidan venir al Perú”, apuntó.

Experiencia en otros países

El MEF señaló que de acuerdo con experiencias de diversos países de la región, el desarrollo de películas en sus territorios ha estado vinculado a la diversificación de la producción económica del país, colocando a las industrias creativas como un generador de ingresos económicos.

Agregó que según la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, en Uruguay, por cada dólar que se invierte en una producción audiovisual, se genera un impacto en el resto de la economía de US$ 1.65 debido a los múltiples encadenamientos de este sector, estimándose una generación de valor de US$ 100 millones.

En tanto, en República Dominicana, las producciones cinematográficas realizadas en el 2022 significaron US$ 13 millones en consumo de transportes, US$ 8.3 millones en consumo de alimentos y bebidas, US$ 4.5 millones en Impuesto a la Renta retenido y US$ 14.5 millones en IGV.

En Colombia, en el 2018 se logró US$ 82.8 millones en exportaciones de servicios audiovisuales y se generaron más de 6,000 puestos de trabajo (vinculados a la industria cine y audiovisual).

