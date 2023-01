Uno de los proyectos paralizados desde hace siete años es la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, ubicado en La Libertad. Justamente mañana, adelantó el ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras, sostendrá una reunión con el nuevo gobernador de esta región César Acuña, para abordar los mecanismos posibles para destrabar esta obra tras la emisión del laudo (del arbitraje iniciado por Odebrecht) en noviembre 2022.

Así, al ser consultado sobre la posibilidad de que el concesionario actual continúe para concluir el saldo de obra, tomando en cuenta que la presa Palo Redondo tiene un 70% de avance, el titular de Economía consideró que esa posibilidad “es muy baja”.

La obra estuvo en manos de la Concesionaria Chavimochic (conformada por las empresas Novonor, ex Odebrecht y Aenza, ex Graña y Montero).

“Esto se ha analizado técnicamente con el Midagri. Era una posibilidad válida que la empresa Odebrecht continúe cuando el laudo estaba en veremos. Ahora que ya hay un laudo y solo falta una aclaración (que sale) a fines de enero, creo que las posibilidades de continuar con la misma empresa son muy bajas ”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

En ese sentido, dijo que se están buscando “mecanismos mucho más eficientes” que permitan que el proyecto puede estar destrabado antes de mayo de este año.

“Hay una estrategia (que la) estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura. En primer lugar, necesitamos (que se emita) la aclaración al laudo y, en segundo lugar, completar el peritaje para conocer el estado actual de la represa Palo Redondo y licitar ese saldo de obra”, detalló.

Adelantó que los mecanismos en la mira para el saldo de obra es que se concluya ya sea por adjudicación directa o G2G (gobierno a gobierno) .

“Estamos viendo la posibilidad (de) que sea por adjudicación directa o por un mecanismo de adjudicación rápida, como se hizo en los Panamericanos (G2G) de forma que este proyecto se puede reactivar”, indicó.