El potencial de Chancay –y zonas aledañas– se ha vuelto ‘infinito’: el puerto, un complejo logístico, zonas económicas especiales y la llegada de la industria.

Una prueba de ello es que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez, alerta que la demanda de terrenos entre 10 y 50 hectáreas se ha disparado en estos primeros meses del año.

El megapuerto de Chancay

Cosco Shipping Ports Chancay Perú es la empresa a cargo del puerto. El proyecto registra un avance promedio de 45% (obra física) y consta de tres componentes: el complejo de ingreso que está en la zona este, el túnel y la zona operativa portuaria, comenta Mario de las Casas, gerente de Asuntos Institucionales de la compañía.

“Esta es una inversión de US$ 1,300 millones. Una inversión entre Cosco Shipping Ports que tiene el 60% del proyecto y Volcan Compañía Minera con 40%. Es el primer puerto privado para uso público. Es un proyecto ecoamigable”, refiere.

Hoy la construcción del túnel está detenida tras el hundimiento de una zona aledaña a esta parte de la obra. De las Casas detalla que tras reubicar a las familias en otras viviendas, se encuentran a la espera de los informes de los peritos del Colegio de Ingenieros para determinar si se reconstruirán las viviendas en la misma zona o, en caso se determine que el suelo no es habitable, en otra zona (el análisis contempla la manzana completa: 16 viviendas).

Además, dice el ejecutivo, se han completado los acuerdos con los afectados para atenderlos incluyendo las compensaciones y el lucro cesante de dos negocios que se ubicaban dentro de las casas.

En el caso del túnel, que quedó en alrededor de 35% de avance, estará detenido hasta que la APN habilite su reinicio luego del resultado de un peritaje independiente.

El túnel que se alista tiene 1.8 kilómetros de largo, 14 metros de ancho y 8 metros de alto, y los trabajos iban en dos frentes: oeste –que es la parte de la zona operativa portuaria, cercano al mar– y este. El túnel se concibió para que no pasen los camiones por la ciudad.

El plan maestro del proyecto proyecta 15 amarraderos, de los cuales las obras de la primera etapa (en construcción) contemplan los cuatro primeros: dos de containers y dos de carga diversa, carga suelta, roll on.

Pese al hundimiento, el representante de Chancay Ports espera que esta obra se pueda entregar a finales del 2024. Antes del hecho, se pensaba hacer pruebas en el primer semestre del próximo año, “porque un puerto de esta magnitud, donde se va a tener la ventaja de poder recibir las embarcaciones más grandes del mundo, se tiene que hacer todo un plan operativo de procesos, de prácticas”.

El primer año –desde que se entregue la obra– comenzarán con un millón de Teus de movimiento (capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies), con 6 millones de toneladas de carga suelta, bulk, y de 160,000 roll on vehículos en un año. Líquidos va a estar en una siguiente etapa.

“Mencionar que este puerto es multipropósito, pero no proyecta el manejo de minerales a granel; en ese sentido, no se ha equipado ni tramitado permisos para ese material”, subraya.

La expectativa de Cosco es que las líneas directas que proyecta permitirían reducir los tiempos de traslado de mercancías entre nuestras costas y Asia en cerca de 10 días.

Chancay Park

Chancay también recibirá como pieza clave de este nodo portuario-industrial al complejo Chancay Park, de la mano de Volcan.

“A la fecha, Chancay Park ha concluido el desarrollo de su ingeniería y estudio de mercado para la primera etapa del proyecto que involucraría un área logística (58.8 Ha) “, dice Alfonso Rebaza, líder del proyecto Chancay Park.

Detalla que el proyecto está en proceso de obtención del instrumento ambiental e incorporación de socio estratégico que le permitirá iniciar su construcción. Cabe precisar que el proyecto será desarrollado en tres etapas. Las etapas 2 y 3 se encuentran en proceso de planificación.

El complejo logístico e industrial trabajará de manera complementaria con el nuevo puerto de Chancay en el almacenamiento y distribución de las empresas exportadoras nacionales e internacionales.

Se estima que, para la construcción de la primera etapa de Chancay Park, se requerirá una inversión de entre US$ 228 millones y US$ 248 millones, los cuales no han sido invertidos aún a la espera de la incorporación de un socio estratégico, dice Rebaza.

“Chancay Park tendrá un área bruta de 842.5 hectáreas, de las cuales 58.8 Ha serán destinadas a logística, 87 Ha con fines residenciales, 17.4 Ha para comercial, 233.6 Ha para la zona industrial, 4 Ha para amenidades y más de la mitad del terreno (441.7 Ha) tendrá vegetación, lo que representará un pulmón verde para la zona de Chancay”, refiere.

Casi en línea con el puerto, este complejo logístico-industrial estaría listo (su primera etapa) en diciembre del 2024.

Volcan y el puerto: Volcan viene evaluando una reorganización societaria o escisión del negocio portuario de Chancay con el objetivo de que el negocio minero y el portuario mantengan su independencia ya que cuentan con diferentes fundamentos. “No descartamos que, más adelante, Chancay Park al tratarse de un complejo industrial y logístico relacionado directamente con las actividades que se desarrollarán en el Megapuerto de Chancay; pueda tener el mismo destino que la participación de Volcan en el Puerto”, dice la empresa.

Creación de Zonas Económicas Especiales

Uno de los puntos que coincidieron Cosco y Volcan es en el impacto positivo que tendría la creación también de una zona económica especial (ZEE). A este punto se unió Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“Creo que hay que pensar en desarrollar una zona económica especial alrededor de Chancay, es una apuesta que hay que hacer para atraer a los inversionistas y también a la industria nacional”, remarca Castillo.

Al respecto, Teresa Stella Mera Gómez, viceministra de Comercio Exterior, señala que ya Cosco Shipping Ports comentó su interés en que se pueda realizar una ZEE cerca al puerto.

“No nos olvidemos en este punto que quien aprueba o no las ZEE es el Congreso. Esto a la fecha tendría que salir por ley. Pero en la medida en que cumpla con los parámetros, las condiciones necesarias, podría ser interesante. Podría convertirse en un foco de desarrollo en Chancay”, resalta la viceministra.

Cabe mencionar que la viceministra ya había adelantado a Gestión que se evaluarían cuáles son las posibles mejoras o eventualmente un cambio integral del sistema de las ZEE.

La llegada de la industria

Para Castillo, de la SNI, la creación de una ZEE es clave para la atracción de la industria. “Esa es la gran posibilidad que podría tener zonas cercanas como es el caso del parque (industrial) de Ancón, que está incluso en proceso de convocatoria por ProInversión. Y también zonas que podrían crearse alrededor del puerto de Chancay. Creo que puede ser una zona muy interesante para el desarrollo de industrias de transformación y en zonas francas”, remarca.

Y cuando habla de industrias no solo se enfoca en la nacional. El representante del gremio puso como ejemplo que algunas empresas estadounidenses están apuntando a la región latinoamericana; y en ese proceso vigoroso, que ya empezó, Perú debe unirse a los otros países que quieren recibir dichas compañías. “México y, sobre todo, Colombia están tras la ‘captura’ de empresas americanas que salen de China y se van hacia América Latina. Ese es un proceso que hay que atraerlas”, destaca.

Castillo señala que aunque todavía no hay una señal clara de que en el corto plazo las empresas que tienen plantas en otras regiones se vayan a trasladar a Chancay, se debe trabajar con más ahínco la propuesta de este nuevo polo como un instrumento de atracción de inversiones.

Diego Briceño, head de Brokerage de Cushman & Wakefield, recordó que en la zona sur del país, sin un proyecto de esta magnitud, ha habido desarrollo tanto logístico, industrial, de vivienda, entre otros, así que está convencido de que con un proyecto tan grande como el puerto y el centro logístico, estos mismos sectores se van a dinamizar en Chancay y zonas aledañas (zonas al norte de Lima).

“También va a depender de las autoridades. De que sepan entender y dar las facilidades para que ese tipo de desarrollo se dé y que vaya de la mano definitivamente con el puerto”, indica.

Se están evaluando lotes industriales –comenta– para hacer construcción de almacenes o plantas. Pero lo que es cierto, remarca Briceño, es que el desarrollo no necesariamente será inmediato.

Inmobiliarias y retail

Gestión conversó recientemente con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay, Juan Álvarez, quien manifestó que un inversionista peruano con negocios de gastronomía en Chile invirtió en un terreno cerca del Castillo de Chancay, con la finalidad de convertir esta área en un hotel de categoría de cuatro a cinco estrellas.

Asimismo, dijo que una cadena de supermercados estaría interesada en adquirir terrenos en Chancay, en la Panamericana Norte. “Todavía no se han acercado a la municipalidad, pero he conocido que hubo contacto con los propietarios de algunos terrenos”, expresó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.