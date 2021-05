El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) identificó 7 productos peruanos con altas oportunidades comerciales hacia Corea del Sur, país con el que se tiene suscrito un Tratado de Libre y Comercio (TLC) desde hace 10 años.

Entre los productos peruanos que podrían consolidarse más en dicho mercado destacan el café sin tostar ni descafeinar, camarones y langostinos congelados, los suéteres, cardiganes y artículos símiles de punto de algodón, triciclos, coches de pedal y juguetes con ruedas, suéteres de punto de lana.

Asimismo, el azúcar de caña en estado sólido y calzado con suela de caucho han cobrado relevancia ya que son productos cuyos envíos no superan los US$ 1,000 pero que están registrando una demanda creciente el mercado surcoreano.

En el 2020, los envíos de café sin tostar ni descafeinar hacia Corea del Sur sumaron US$ 26.1 millones, monto que representa el 9.05% de participación de lo que adquirió dicho país en ese año (US$ 288.5 millones).

En lo que respecta a los camarones y langostinos congelados, Corea del Sur compró US$ 114.3 millones (6.78%), siendo las de origen peruano US$ 34,3 millones (29,99% de participación).

En cuanto a los suéteres, cardiganes y artículos similares de punto de algodón, el Perú exportó un valor de US$ 313.000, cifra que representó el 7.61% del total importado por el país asiático desde la región (US$ 4.1 millones, cifra que mostró un aumento de 38.01%).

Por otro lado, Corea del Sur importó triciclos, coches de pedal y juguetes con ruedas, por un valor de US$ 1.5 millones (44.56%), de los cuales los envíos desde el Perú representaron el 6.89% (US$ 107,000); y las ventas peruanas de suéteres de punto de lana de alpaca sumaron US$ 23,000, monto que representó el 6.23% de participación de las compras coreanas de este producto; esto es US$ 369,000 (80%).