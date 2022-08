El Poder Ejecutivo publicó en una edición extraordinaria de normas legales la ley Nº 31556, ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

La ley, que lleva la firma del presidente Pedro Castillo, del Premier Aníbal Torres, pero no del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reduce de 18% a 8% el IGV a las personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de la actividad empresarial y que tengan como actividad principal restaurantes, hoteles o alojamientos turísticos.

“Acceden a los beneficios de la presente ley solo las micro y pequeñas empresas afectas al IGV, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE”, señala la ley.

“La tasa del IGV de 8%, establecida en la presente ley, está vigente desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley hasta el 31 de diciembre del 2024″, agrega la norma.

Cabe recordar que esta semana Gestión tuvo acceso a una ayuda memoria del MEF que detalla los principales problemas de la propuesta legislativa, ahora ley.

El Ejecutivo tenía la posibilidad de observar el proyecto de ley aprobado por el Congreso, pero pese a ello, el presidente decidió promulgar la ley.

De acuerdo con el MEF, si bien la norma busca estar enfocada en las micro y pequeñas empresas, define a este grupo de compañías como los negocios que tienen ventas anuales de hasta 150 UIT (S/690,000) y hasta 1,700 UIT (S/7.82 millones), respectivamente.

En ese sentido, el MEF indica que “beneficiaría en mayor medida a empresas de gran tamaño”, incluyendo a restaurantes de “estratos socioeconómicos medio-altos y altos” así como a aquellas que “se encuentran empresas asociadas a grandes franquicias, como son las de comida rápida”.

El MEF agrega que de entre los 170,000 a 200,000 restaurantes que la norma dice buscar beneficiar, alrededor de 62,000 están fuera del alcance de la norma, ya que “no pagan actualmente el IGV por pertenecer al Régimen Único Simplificado ( RUS)”.

El MEF agrega que la medida podría no reflejarse en precios finales al consumidor ya que las empresas del sector restaurantes ya se recuperaron e inclusive presentan ingresos mayores a los que tenían prepandemia, por lo que no tienen incentivo para reducir precios.

Según estipula el MEF “los clientes de sectores de menores ingresos no recibirán beneficio alguno” dado que los restaurantes que se encuentran en el régimen RUS no verán cambio alguno, al no pagar IGV, mientras que “los que sí gozan de la rebaja, no reducirán el precio para trasladar el beneficio”.

Por otro lado, el MEF indica que una reducción del IGV de 18% a 8% reduciría la recaudación fiscal en S/ 460 millones al año y, dado que la medida se ha contemplado hasta finales del 2024, tendría un efecto real de S/ 1,150 millones de menos ingresos a las arcas del Estado.

