De acuerdo con el MEF, si bien la norma busca estar enfocada en las micro y pequeñas empresas, define a este grupo de compañías como los negocios que tienen ventas anuales de hasta 150 UIT (S/690,000) y hasta 1,700 UIT (S/7.82 millones), respectivamente.

En ese sentido, el MEF indica que la futura norma “beneficiaría en mayor medida a empresas de gran tamaño”, incluyendo a restaurantes de “estratos socioeconómicos medio-altos y altos” así como a aquellas que “se encuentran empresas asociadas a grandes franquicias, como son las de comida rápida”.

El MEF agrega que de entre los 170,000 a 200,000 restaurantes que la norma dice buscar beneficiar, alrededor de 62,000 están fuera del alcance de la norma, ya que “no pagan actualmente el IGV por pertenecer al Régimen Único Simplificado ( RUS)”.

Recaudación

Por otro lado, el MEF indica que una reducción del IGV de 18% a 8% reduciría la recaudación fiscal en S/ 460 millones al año y, dado que la medida se ha contemplado hasta finales del 2024, tendría un efecto real de S/ 1,150 millones de menos ingresos a las arcas del Estado.

Adicionalmente, señala que la existencia del beneficio podría llevar al “enanismo” fiscal, lo cual -señala- es que las empresas busquen quedarse en la misma situación de ventas para seguir “beneficiándose de una rebaja artificial de impuestos”.

Ello también podría ir acompañado de elusión o evasión por parte de empresas que buscan mantenerse en el campo de aplicación de la norma, agrega, indicando que ello podría llevar a una reducción aún mayor de la recaudación, que la señalada anteriormente.

Sin efecto

El MEF agrega que la medida podría no reflejarse en precios finales al consumidor ya que las empresas del sector restaurantes ya se recuperaron e inclusive presentan ingresos mayores a los que tenían prepandemia, por lo que no tienen incentivo para reducir precios (ver cifra).

Según estipula el MEF “los clientes de sectores de menores ingresos no recibirán beneficio alguno” dado que los restaurantes que se encuentran en el régimen RUS no verán cambio alguno, al no pagar IGV, mientras que “los que sí gozan de la rebaja, no reducirán el precio para trasladar el beneficio”.

En el documento del MEF, la entidad también se cuestiona sobre la rapidez de la aprobación de la norma y la presencia de representantes de gremios en el Congreso en los días próximos a su votación, así como el mismo día que se votó en el Pleno.

Beneficios. Al sector turismo ya fueron otorgados otros beneficios durante la pandemia, como el Fraccionamiento para el Sector Turismo (RAF Turismo), la deducción adicional de gastos de las rentas de cuarta y quinta categoría y devolución acelerada del ITAN, entre otros, según el MEF.